Arriva notizia di due variazioni per la nona giornata di ritorno nel campionato di Seconda Categoria, ed in particolare nel Girone G.

Il San Chiaffredo accoglierà il Dogliani a Busca, sul sintetico del “Secondario Ferrero” in Viale Piemonte, mentre l’importante sfida della capolista Piazza con il San Biagio si disputerà al “Piero Dardanello” di Vicoforte, in Via al Santuario.