I quattro trionfi di Alessandro Gino

Quasi duecento equipaggi in gara un anno fa al Rally Re­gione Pie­monte #RA. Con il duo Gino-Michi, vincitore nella Coppa Rally di Zona 1, premiato anche con la Coppa messa in palio da IDEA e IDEAWEBTV.IT, media partner dell’evento, e la coppia Crugnola-Ometto che è riuscita a spuntarla nel finale.

Per il pilota e imprenditore cuneese Alessandro Gino quello dell’ultima edizione è stato un successo significativo a bordo della Hyundai i20 Wrc Plus davanti a Pedersoli-Adamo nella Coppa Rally di Zona. Per lui il quarto successo nell’albo d’oro del Rally Regione Piemonte #RA.

Applausi meritati, allora: i concorrenti nel 2023 hanno dato spettacolo nelle prove speciali allestite dal Cinzano Rally Team tra vigneti e noccioleti delle colline Unesco e dell’Alta Langa. Nulla era stato lasciato al caso, a partire dalla si­curezza dei percorsi, dall’accoglienza dei 188 equipaggi iscritti e dei giornalisti – 101 gli accreditati da tutto il mondo – e dalla proposta di eventi collaterali che furono an­nullati poco prima della partenza per via della scomparsa, in un incidente in Croazia, del campione Craig Breen, conosciuto anche in zona avendo conquistato l’allora Rally di Alba nel 2020.

Già un anno fa la rosa di partenti è stata di primo piano (la gara valeva per il Cam­pionato Italiano As­so­lu­to Rally-Sparco, la Coppa Ral­­ly di Zona 1, il Ter e la Coppa Wrc Plus), molti dei quali di fama in­ternazionale: tra questi, Le­feb­vre (terzo), Paddon (quinto, a bordo della Hyundai I20 di Brc), Ost­berg, Korhonen e le tre stelle giapponesi Kogure, Otake e Ya­mamoto del Toyota Wrc Challenge Program diretto da Hirvonen, in gara con il team fondato da Luca Pregliasco e Toni Gardmesiter. E, da spettatore, ha partecipato pure il campione del mondo, il finlandese Kalle Rovanperä. «Sia­mo soddisfatti della grande partecipazione sia nazionale che internazionale. Il Rally Regione Pie­­monte #RA – aveva com­men­tato Pao­lo Borgna del Cin­za­no Rally Team – è una tappa del Cam­­pio­nato Ita­liano con una forte propensione al­l’estero, capace di mostrarsi qua­si come un evento a sé stante; questo grazie alla ca­pacità del­la gara di andare oltre lo sport promuovendo il territorio e sostenendo l’indotto». Oggi Borgna ci tiene a ringraziare, tra gli altri, anche Aci Cuneo e il presidente Francesco Revelli per la riuscita dell’evento. Il Rally Regione Piemonte #RA continua a crescere in ogni dettaglio edizione dopo edizione. Le prospettive sono decisamente interessanti. Ma intanto prepariamoci al rombo dei motori.