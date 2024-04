C’è un ponte ideale tra Alba e la Croazia

Quest’anno il Trofeo Silvio Stroppiana sarà valido per il Campio­nato Italiano Assoluto rally Sparco e per la Coppa Rally di Zona. Sul territorio, sono attesi alcuni dei principali equipaggi nazionali e internazionali, come è già successo nelle passate edizioni. Le iscrizioni sono aperte fino al 7 aprile e gli organizzatori, in questi giorni, stanno raccogliendo le ultime conferme.

È già arrivata quella di Roope Korhonen, pilota finlandese classe 1998, campione del mondo categoria WRC3. L’anno scorso, aveva esordito sull’asfalto proprio al Regione Piemonte #RA. «Ho dei bei ricordi dell’edizione 2023 – si prepara al via della corsa -. In Piemonte ci sono delle strade meravigliose dove guidare. Questa volta voglio continuare a fare esperienza sull’asfalto e migliorare il risultato dell’anno scorso, avvicinandomi di più al podio». Dalla Francia, è atteso ad Alba e dintorni anche il pilota Nicolas Ciamin, 26 anni. Anche per lui, la corsa piemontese è l’ultimo tassello per preparare il Rally di Croazia. «Per noi il Rally Regione Piemonte #RA sarà un test, ma puntiamo comunque a un buon risultato. Proveremo i diversi setup che a cui abbiamo lavorato per questa parte di stagione. Per fortuna, il tracciato non è molto diverso da quello che troveremo in Croazia».

Stephane Lefevbre, ex campione europeo, sarà tra i principali interpreti dopo aver mancato la vittoria un anno fa per un problema tecnico.

Oltre agli equipaggi internazionali, ce ne saranno parecchi dal territorio. Da Neive non mancherà Massimo Marasso, enologo, vice presidente del Consorzio Asti Docg e pilota. «Correre sulle strade di casa è sempre un’emozione – commenta in vista delle prove -. Sarà una gara tosta, con piloti di altissimo livello. Condividere la corsa con loro, per me, è un grandissimo onore e una soddisfazione».

Cosa si aspetta da quest’edizione del Regione Piemonte #RA? «Una gara molto complessa – analizza -. Si alternano parti velocissime a tratti più tecnici. Sono anche sicuro che, come tutti gli anni, i tanti appassionati che raggiungeranno il nostro territorio da più parti del mondo ne rimarranno entusiasti». La scorsa edizione, il Rally Regione Piemonte #RA aveva collezionato 189 iscritti. Govedì 11 aprile sarà possibile entrare nel clima dell’evento, in piazza Duomo, ad Alba. Dopo le verifiche tecniche, venerdì 12 si accendono i motori per lo shakedown a Seriole. Segue, dalle 15, la cerimonia di partenza. Sabato 13, doppia prova a Diano d’Alba con il celebre dosso e una cornice spettacolare. Tra gli ultimi iscritti Diego Dominguez e Rogerio Peñate han­no gareggiato in Kenya fino a pochi giorni fa. «Adesso siamo pronti per il Rally Regione Piemonte #RA, dove la nostra priorità sarà prendere di nuovo confidenza con l’asfalto. Non corriamo su questa superficie dal Rally di Croazia dell’anno scorso e, nella seconda metà di aprile, torneremo di nuovo là». Pilota del Paraguay il primo, co-pilota spagnolo il secondo, sono tra gli equipaggi che parteciperanno alla 18esima edizione del Rally Regione Piemonte #RA, che animerà Alba e dintorni il 12 e il 13 aprile.