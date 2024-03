Il pilota albese Matteo Greco cede ancora al richiamo del rally: al via del Rally Vigneti Monferrini

Il driver torna in abitacolo dopo le positive esperienze 2023 al Rally Regione Piemonte e al Rally di Santo Stefano Belbo. Sarà in gara con una Renault Clio Rally5 della GIMA Autosport

Matteo Greco torna nei rally e lo farà il prossimo weekend in occasione del 7° Rally Vigneti Monferrini, appuntamento di apertura della Coppa Italia Rally di 2^ Zona.

Il pilota albese, che ha già conquistato importanti soddisfazioni e successi nel TCR Italy e nel Campionato Italiano Gran Turismo, sarà alla sua terza partecipazione in una gara di rally e lo farà nuovamente con la Renault Clio Rally5 di GIMA Autosport per i colori della Scuderia Alma Racing. Al suo fianco il navigatore Edoardo Brovelli, copilota di importante esperienza con oltre 100 gare all’attivo che nel corso della sua carriera ha più volte affiancato giovani piloti desiderosi di emergere in questo ambiente.

Dopo le due partecipazioni al Rally Regione Piemonte ed al Rally Santo Stefano Belbo della scorsa stagione, terminate in entrambi i casi con il successo in classe Rally5, Greco affronterà per la prima volta il Vigneti Monferrini, una competizione particolarmente sentita a livello locale che utilizza alcuni tratti cronometrati che si disputarono anche in occasione del Rallye Sanremo valido per il Campionato del Mondo a fine anni Novanta.

L’evento si svilupperà nei dintorni di Canelli, in provincia di Asti, tutto concentrato nella giornata di domenica 24 marzo, dopo lo shakedown e le procedure pre gara in programma sabato. La partenza sarà data proprio da Canelli alle 8:01 di domenica, per disputare nove prove speciali, tre da ripetere per tre volte: “Città di Canelli” di 7.3 chilometri, “San Marzano Oliveto” di 5.9 chilometri e la celebre “Loazzolo-Cantine Pianbello” di 7.45 chilometri. L’arrivo è previsto sempre nella cittadina astigiana dalle ore 17:00 circa.

Matteo Greco:

“Sono contento di tornare al volante e di poterlo fare in un’altra gara molto sentita nella zona. Dopo le esperienze dello scorso anno avevo voglia di confrontarmi nuovamente con questo ambiente in una competizione che non conosco, quindi non vedo l’ora di iniziare. Al mio fianco ci sarà un navigatore d’esperienza come Edoardo Brovelli dal quale sono sicuro avrò molto da imparare. Cercherò di divertirmi e di dare il massimo per raggiungere anche un buon risultato”.