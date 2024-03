Due pomeriggi di gioco e incontro per anziani nelle valli Po e Varaita

Sono due gli appuntamenti del mese di marzo con Animiamoci in valle, gli incontri pomeridiani per anziani previsti dal progetto “A.B.C PER INVECCHIARE BENE – Apprendimento Benessere Comunità” del Consorzio Monviso Solidale: giovedì 14 marzo le attività si tengono a Paesana, nei locali della sala polivalente (via Roma 59), mentre giovedì 28 marzo ci si sposta a Costigliole Saluzzo, nella sede dell’Associazione Portofranco (via Vittorio Veneto 95). In entrambi i giorni gli incontri si svolgono tra le ore 14.30 e le ore 16.30 e prevedono due ore di attività che spaziano dal gioco al dialogo per stimolare la partecipazione e l’impegno civico della popolazione anziana, favorendo un invecchiamento attivo e consapevole.

Dopo un primo momento di accoglienza, i partecipanti vengono suddivisi in squadre che si sfidano poi in vari giochi, totalizzando un punteggio in ciascuno di essi con il quale verrà decretata la squadra vincitrice. I giochi proposti riguardano il mantenimento e lo sviluppo di alcune capacità, come la motricità fine, il movimento del corpo, la socialità, il ragionamento, la capacità di ascolto e di confronto. Terminata la prima parte dell’animazione, si svolge un momento di convivialità in cui si offre la merenda e si cantano e ballano canzoni popolari. A guidare le attività è un’équipe collaudata di educatori professionali e operatori socio sanitari, che si occupa da tempo di queste progettualità. La finalità è quella di innescare un meccanismo positivo di socialità, attraverso la proposta di giochi e animazioni di gruppo che diventano l’occasione per conoscersi, per incontrarsi e per creare o rinsaldare amicizie che possano poi essere coltivate anche al di là dei momenti previsti dal progetto. Sono invitate a partecipare tutte le persone con più di 65 anni di età che abitano sul territorio: per ulteriori informazioni o richieste è possibile contattare i numeri 351.9206673, 342.6128609 o 380.2018426.

Il progetto “A.B.C PER INVECCHIARE BENE – Apprendimento Benessere Comunità” si articola in molte azioni avviate nello scorso novembre e che si svilupperanno fino all’autunno 2024 inoltrato: finanziato dalla Regione Piemonte, con un cofinanziamento dei partner, vede collaborare il Consorzio Monviso Solidale, che ne è il capofila, con le Unioni Montane Varaita e Comuni del Monviso, l’Università Popolare della Valle Po, la Croce Rossa di Melle e la Proloco di Paesana. Con “A.B.C PER INVECCHIARE BENE – Apprendimento Benessere Comunità” si ripropone un modello di approccio alla cura che integra i bisogni sanitari e quelli sociali e aggregativi già sperimentato nelle precedenti esperienze dei progetti #com.viso e IncL, realizzate grazie al programma Interreg Alcotra: si mette al centro il concetto di animazione di comunità, creando occasioni di incontro e di scambio intergenerazionale e nel contempo costruendo e sperimentando una rete assistenziale di prossimità per la gestione sul territorio delle problematiche socio sanitarie di primo livello, avendo il supporto di una rete di servizi e con il lavoro di operatori multidisciplinari