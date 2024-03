Sci Alpino: bene i cuneesi nello Slalom FIS-NJR in Val Palot

In Val Palot martedì 5 marzo si è disputato il primo di due Slalom FIS-NJR validi per il Trofeo Vegallarm. La carabiniera limonese Melissa Astegiano è giunta seconda nella gara femminile, battuta per 82/100 dall’atleta di casa Giulia Romele del Val Palot Ski, che ha vinto con il tempo totale di 1’,21”,08/100.

Terza ad 1”,21/100 l’Aspirante bergamasca Angelica Bettoni Mameli del GB Ski Club, quinta assoluta e seconda delle Aspiranti l’astigiana Emma Bastita dello Sci Club Sestriere, diciassettesima assoluta e nona delle Aspiranti la milanese Marta D’Angelo del Sestriere, diciottesima la verzuolese Sofia Mattio dell’Equipe Limone, ventunesima delle Aspiranti la torinese Federica Jackie Musso dello Sci Club Sauze d’Oulx. Il lombardo Nicolò Pedroncelli dello Ski Racing Camp ha vinto la gara maschile in 1’,17”,84/100, con 3/100 di vantaggio sul bergamasco Pietro Scesa dello Sci Club Radici Group e 20/100 sul valtellinese Mauro Antonio Manoni dello Sci Club Bormio.

Sesto assoluto e secondo degli Aspiranti il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, staccato di 32/100, mentre il bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard si è classificato nono, il torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere decimo assoluto e quarto degli Aspiranti, il genovese Pietro Mazzoleni dell’Equipe Pragelato tredicesimo assoluto e quinto degli Aspiranti, Giulio Giacomo Landolina dello Sci Club Sauze d’Oulx decimo degli Aspiranti, il valsesiano Leone Barbè del Mera quindicesimo degli Aspiranti.

Nello Slalom FIS-NJR di Lavarone la gara maschile ha premiato il finanziere trentino Gian Marco Paci, che si è imposto con il tempo totale di 1’,35”,18/100, con 28/100 di vantaggio sul poliziotto trentino Tommaso Speri e con 37/100 sul fassano Federico Fontana dell’Unione Sportiva Monti Pallidi. Ottimo quarto a 51/100 l’albese Francesco Magliano dello Ski College Limone.

Le classifiche degli Slalom FIS-NJR disputati in Val Palot e a Lavarone

