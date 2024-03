Bocce: le giovanili dell’Auxilium Saluzzo ancora protagoniste

Ancora il settore giovanile dell’Auxilium Saluzzo protagonista nel trascorso fine settimana agonistico. Per la specialità volo, a Marene, in occasione della prima selezione regionale ai campionati italiani under 15 e 18 nella prova del combinato, vittorie e qualificazione per Nicolò Buniva nell’under 15 e di Francesco Costa nell’under 18. In questa ultima categoria, sfioravano la qualificazione. Alessio Cagliero e Matteo Torta eliminati in semifinale.

Nella serie A maschile, vittoria contro Noventa per 18 a 6 ,e sconfitta per 11 a 13 contro la Marenese. Prossimo appuntamento per l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, sabato 9 marzo in Friuli, contro il Quadrifoglio. Per la A femminile, sconfitta delle giocatrici di Paolo Costa per 6 a 18 contro Bassa Valle; prossimo appuntamento, con un doppio impegno, sabato 9 marzo contro Spilimberghese e domenica 10 marzo contro Noventa. Per la specialità petanque, dopo la pausa per permettere lo svolgimento dell’Europetanque, impegno casalingo per la A maschile sabato 9 marzo ore 14,30 contro Vignolo.

c.s.