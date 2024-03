Volley A1/F: sei slot orari diversi per un weekend tutto d’un fiato. Cuneo ospita Busto

Sarà un fine settimana praticamente unico nella storia della Serie A1 Tigotà quello che attende le quattordici squadre della massima categoria, pronte a scendere in campo per la ventiduesima giornata di Regular Season. Solo due partite si giocheranno infatti in contemporanea, nel canonico orario delle 17 della domenica, con le altre cinque in altrettanti orari differenti. Come di consueto, tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su Volleyball TV.

Domani, sabato 2 marzo, il primo fischio d’inizio alle 20.30, con la TrasportiPesanti Casalmaggiore che ospita al PalaRadi la Prosecco Doc Imoco Conegliano, reduce dalla qualificazione alle Semifinali di CEV Champions League ai danni del VakifBank Istanbul. Mezz’ora più tardi, in diretta Rai Sport, partita cruciale per la Volley Bergamo 1991 che, a +2 sul penultimo posto, cerca punti preziosi contro la Wash4Green Pinerolo.

Sveglia anticipata domenica 3 marzo, con l’inedito lunch match delle 12 tra l’Allianz Vero Volley Milano, che torna nella vecchia casa dell’Opiquad Arena di Monza, e l’Aeroitalia SMI Roma. Alle 15, seconda diretta per Rai Sport che, dal PalaFenera, trasmette l’interessante confronto tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, approdata in settimana in Finale di CEV Cup, e la Savino Del Bene Scandicci, eliminata ad un passo dalle Semifinali di CEV Champions League dall’Eczacibasi, prossima avversaria di Conegliano.

Alle 17, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia accoglie l’Itas Trentino con l’obiettivo di consolidare, e magari migliorare, l’ottavo posto in classifica, mentre contemporaneamente l’Igor Gorgonzola Novara campionessa di CEV Challenge Cup fa visita a Il Bisonte Firenze, che spera invece di accorciare proprio sulle biancoverdi, distanti quattro punti. Chiude il weekend uno scontro fondamentale per quanto riguarda la corsa salvezza: in diretta Sky Sport Uno e NOW dalle 19.30, l’Honda Olivero S.Bernardo Cuneo sfida la UYBA Volley Busto Arsizio per provare ad uscire dalla zona retrocessione.