Serie B Femminile – Freedom FC in trasferta a Verona contro l’Hellas! La Lazio rischia a Bologna

Con il calcio regionale fermo per il maltempo gli occhi degli appassionati si concentrano anche sul campionato di Serie B Femminile che si appresta a vivere la diciannovesima giornata.

Impegno esterno per la Freedom FC che, dopo il pareggio interno in rimonta ottenuto contro la Res Women, sarà di scena sul campo dell’Hellas Verona. Una gara sicuramente non semplice per le ragazze di coach Ardito che se la dovrà vedere con un squadra costruita per stare insieme alle primissime della classe. La pausa nazionali ha dato al tecnico cuneese l’opportunità di mettere mano ad un gruppo preso in mano poche settimane fa e che ha dimostrato una crescita notevole.

Dalla parte opposta della barricata le scaligere che annoverano tra le proprie fila calciatrici di grande qualità tra le quali spicca bomber Alessia Rognoni, in piena lotta per il titolo di capocannoniere con 13 gol ad una sola distanza dal duo Pirone-Bargi.

Dopo il pareggio inaspettato a Tavagnacco cerca di ritrovare la via del successo la Ternana che attende a Narni il Chievo Verona mentre l’altra battistrada, la Lazio, sarà impegnata sul campo del Bologna. Derby romagnolo per il Cesena, ad un solo punto dalla vetta, che incrocerà i guantoni con l’Academy San Marino in un match che vede le bianconere favorite. Partono con i favori del pronostico Parma e Genoa nelle rispettive trasferte contro Res Women ed Arezzo mentre il Brescia attende il fanalino di coda Ravenna. Chiude il palinsesto lo scontro diretto per la salvezza tra Academy Pavia e Tavagnacco con le padrone di casa che hanno cambiato tecnico in questa settimana.