Eccellenza B: la capolista Saluzzo non riesce a scardinare un caparbio Villafranca (0-0)

Grande agonismo, grandi duelli ma, anche, grande sportività. 0-0 al “Michele Pipino” di Villafranca Piemonte (oggi pomeriggio) tra il Villafranca e la capolista Saluzzo. Complice il pari esterno dei marchionali e il rocambolesco 3-2 di un mai domo Fossano (sulla Pro Dronero all’Angelo Pochissimo), si è assottigliato il distacco tra le due contendenti: 59 punti i granata e 58 i blues. Davanti, i ragazzi di Salvatore Telesca si sono trovati un collettivo grintoso e organizzato (quello del collega Riccardo Milani) e in piena bagarre nei play-out. Domenica 5 maggio, Saluzzo-Vanchiglia e Cheraschese-Fossano saranno più che mai decisive. Andiamo in cronaca.

PRIMO TEMPO

Torinesi in divisa completamente gialla; saluzzesi in granata con sfumature bianche. Squillo immediato del Saluzzo al quinto minuto, cross dalla destra di Coppola, imperioso e perfetto stacco aereo di Pinelli, Tulino respinge con i piedi. Grandi proteste del Saluzzo al quarto d’ora, Kone mette dentro un traversone dal lato destro dell’area, tocco con il braccio (involontario) di Leccese e per l’arbitro non è penalty. Piazzato dalla sinistra con Rivoira (29′), colpo di testa a centro area con Faridi e Tulino in tuffo neutralizza. Granata vicinissimi allo 0-1 con Faridi che in diagonale, in area piccola, timbra il palo al 34esimo. L’azione prosegue, Rivoira va col destro dai 16 metri e Tulino smanaccia in calcio d’angolo. Incredibile palla-gol fallita dal Saluzzo al 42′: Coppola, quasi sulla linea di porta e in corsa, sbaglia la misura del diagonale e calcia sul fondo a Tulino battuto. 0-0 e formazioni negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO

Morero difensore aggiunto per il Villafranca, si batte come un “leone” e aiuta in fase di ripiegamento. Villafranca a centimetri dal gol al 12′: Solera supera in uscita Romanin, a porta sguarnita capitan Carli spazza via con una mezza rovesciata. Prodigioso e provvidenziale intervento sul pallone, da ultimo uomo, di Citeroni su Gaboardi al 38′. Il Villafranca mantiene “blindata” la propria area di rigore. Triplice fischio e 0-0. Verdetti rinviati di 7 giorni.

TABELLINO

Villafranca: Tulino, Andretta (33′ st D’Anna), Serra, Citeroni, Leccese, Montemurro, Berutti, Sarao (33′ st Geografo), Morero, Duvina, Solera.

A disp: Dora, Sparascio, Panero, Puddu, Alberetto, Macario, Cirigliano.

Allenatore: Riccardo Milani.

Saluzzo: Romanin, Coppola, Dell’Anno, Gjergji (41′ st Di Ciancia), Carli, Caldarola, Rivoira, Faridi, Pinelli, Shtjefni (27′ st Zeni), Kone (21′ st Gaboardi).

A disp: Costamagna, Birtolo, Allasina, Lanfranco, Bernard, Massacesi.

Allenatore: Salvatore Telesca.

Arbitro: Pascali di Pistoia (assistenti: Manfredini di Biella e Horri di Novara).

Note: pomeriggio freddo con pioggia leggera, terreno di gioco inevitabilmente allentato; circa 200 spettatori. Ammoniti Berutti (V), Kone, Carli, Dell’Anno (S).