SERIE D: l’Albenga supera l’Alba Calcio all’Augusto Manzo (0-2). RIVIVI LA DIRETTA

Dopo 21 giorni, l’Alba Calcio torna in campo all’Augusto Manzo e trova, nel 28° turno del campionato di Serie D (Girone A), l’Albenga. Nel girone di andata, la formazione ligure regolò i cuneesi 4-1. Se la squadra allenata da Aiello è a -2 dalla zona play-off, i langaroli (con una gara in meno) vogliono allontanare la terzultima piazza del raggruppamento. Segui la DIRETTA di Alba Calcio-Albenga (dalle ore 14.30).

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ALBA CALCIO-ALBENGA

Alba Calcio: Crosta, Barbagiovanni, Barracane, Giraudo, Scotto, Marin, Cena, Galvagno, Galasso, Carnovale, Albisetti. A disposizione Bergonzi, Dieye, Imperato, Sia, Marangoni, De Bellis, Yanken Yanken, Bonelli, Riverditi. All. Viassi

Albenga: Salvato, Nesci, Vasiunin, Legal, Venneri, Pellicanò, Vari, Berretta, Di Stefano, Tesio, La Vecchia. A disposizione Romano, Colantonio, Badara, Moraes, Siciliano, Destito, Mukaj, Birzò, Giudice. All. Aiello

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio da Enrico Longo e Ideawebtv.it, è tutto pronto all’Augusto Manzo di San Cassiano per Alba Calcio-Albenga. Dirige la sfida Riccardo Borghi della sezione di Modena, assistito da Giovanni Battista Citarda di Palermo e Antonio Masciello di Ravenna.

1′ Si comincia!

5′ Prima sortita offensiva della partita con Di Stefano che da posizione defilata non centra la porta difesa da Crosta.

8′ Ancora Di Stefano pericoloso in area, mette in corner Scotto.

18′ Salvato deve uscire e spazzare per anticipare Albisetti.

20′ Ammonito Barbagiovanni.

22′ Tentativo di Albisetti dal limite dall’area: palla abbondantemente fuori.

24′ Di Stefano si coordina dai venti metri, Crosta addomestica la sfera senza problemi.

26′ Vantaggio Albenga! Vari imbecca Nesci che controlla di tacco, entra in area e trafigge Crosta sul secondo palo! 0-1!

29′ Risposta dell’Alba Calcio con Albisetti che, negli ultimi metri, non riesce a indirizzare verso lo specchio della porta.

43′ Azione dei padroni di casa con Cena che serve Albisetti, l’attaccante dei langaroli controlla e conclude da buona posizione, ma la difesa ligure si salva.

45′ 1 minuto di recupero.

45′ + 1′ L’Alba Calcio chiude la prima frazione in attacco, ma le squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-1.

SECONDO TEMPO

46′ Inizia il secondo tempo!

49′ Potente rasoterra di Tesio, si oppone Crosta con il piede.

52′ L’Alba Calcio non sfonda con Barbagiovanni, in contropiede l’Albenga si distante e Vari chiama in causa un attento Crosta!

55′ Ammonito Giraudo.

60′ Azione corale sulla corsia di sinistra dei bianconeri con La Vecchia, Di Stefano va a un passo dalla seconda marcatura del pomeriggio.

62′ Fuori Albisetti al suo posto Yanken Yanken.

64′ Crosta sale in cattedra e tiene a galla i langaroli intervenendo su Vari.

65′ Fuori Barracane al suo posto Marangoni.

66′ Galvagno cerca e trova Yanken Yanken che non trova la porta!

67′ Raddoppio Albenga! Pellicanò, a tu per tu con Crosta, scrive la seconda marcatura ligure! 0-2!

68′ Primo cambio anche per l’Albenga: Colantonio rimuove Di Stefano.

70′ Fuori Vari entra nella mischia Moraes.

73′ Esce Galasso al suo posto Bonelli.

74′ Entra Destito al posto di Vasiunin.

75′ Yanken Yanken dal vertice destro dell’area chiama alla parata Salvato.

78′ Entra Sia lascia il rettangolo Cena.

85′ I bianconeri non si accontentano! Il tiro di La Vecchia è alto sopra la traversa!

87′ Fuori Pellicanò al suo posto Birzò.

88′ Ammonito Yanken Yanken.

90′ 6 minuti di recupero.

90′ + 6′ Triplice fischio di Borghi, l’Albenga conquista in Piemonte i 3 punti in palio.