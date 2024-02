Serie B Femminile – Freedom FC, che colpo a Parma! Ternana sola al comando grazie al pareggio tra Genoa e Lazio

Ricco di sorprese in ogni livello della classifica questo fine settimana di Serie B Femminile che mette in archivio la diciassettesima giornata.

Impresa della Freedom FC espugna il campo del Parma con il punteggio di 1-2. Dopo un primo tempo terminato in svantaggio per il gol di Benedetti le biancorosse reagiscono e puniscono le crociate grazie alle marcature di Asta e Martin: a Cuneo tornano tre punti fondamentali per la rincorsa alla salvezza.

Si spacca il duo in testa alla classifica. La Lazio, infatti, non va oltre il 2-2 sul campo del Genoa, raggiunto inoltre in pieno recupero, e lascia via libera alla Ternana che spazza via con un netto 7-1 il fanalino di coda Ravenna. Resta attaccato alla scia delle due favorite il Cesena che continua la propria splendida marcia espugnando il campo del Brescia per 1-3. Vincono e convincono le compagini scaligere: l’Hellas Verona rifila un pesante 5-0 al Pavia Academy mentre il Chievo Verona prende i tre punti ad Arezzo imponendosi per 1-2.

Sale a 12 punti, in coabitazione con la Freedom FC, anche il San Marino Academy che nello scontro diretto per la salvezza batte 2-0 il Tavagnacco. Successo di misura, infine, per il Bologna che passa al “Savio” contro la Res Roma per 0-1.