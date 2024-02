“Solo quando lavoro sono felice” uno spettacolo al Teatro Toselli

Sabato 17 febbraio – ore 21 – in abbonamento

Domenica 18 febbraio – ore 18 – fuori abbonamento

Teatro Toselli

Via Teatro Toselli 9 – Cuneo

SOLO QUANDO LAVORO SONO FELICE

di e con Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa

residenza produttiva Carrozzerie | n.o.t

produzione La Corte Ospitale

con il sostegno di MiC /Regione Emilia-Romagna/Ferrara Off APS

Che ruolo ha il lavoro nelle nostre vite? È una parte della vita? O è la nostra vita stessa? Quanto ci definisce il lavoro? Chi siamo fuori dal lavoro? In scena, Niccolò Fettarappa e Lorenzo Marangoni parlano dei loro rispettivi capi: Niccolò e Lorenzo. Ma in scena ci sono anche i rispettivi capi di Niccolò e Lorenzo: Niccolò e Lorenzo, che parlano di Niccolò e Lorenzo. Una conversazione sul lavoro, sulla vocazione, sui soldi, sul capitalismo, sul tempo di vita e il tempo di lavoro, sui pranzi con sé stessi, sulla disperazione.

Oltre alla rappresentazione di sabato 17 febbraio alle ore 21, Solo quando lavoro sono felice verrà replicato anche domenica 18 febbraio alle ore 18, fuori abbonamento. Questo è il primo di 3 spettacoli fuori abbonamento (gli altri sono Amore, in programma il 12 marzo, e con In girum imus nocte et consumimur igni, in programma il 26 marzo) proposti al prezzo speciale di € 15.

In occasione della replica del 18 febbraio è prevista un’attività laboratoriale per i bambini dai 4 ai 10 anni per consentire la fruizione degli spettacoli da parte delle famiglie che potranno assistere allo spettacolo mentre i piccoli saranno impegnati in attività creative e divertenti presso la biblioteca comunale. I laboratori sono organizzati dalla Compagnia il Melarancio e per partecipare è necessario acquistare sul sito https://ticket01.comune.cuneo.it/index.aspx il biglietto per il laboratorio entro il 15 febbraio.

A tal proposito allego il comunicato stampa, predisposto da Piemonte dal Vivo, di presentazione della promozione speciale relativa agli spettacoli fuori abbonamento.

