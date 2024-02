Prima Categoria F – Tavella-gol e l’Atletico Racconigi piega un ottimo Boves Mdg nel big match (FOTO)

Va all’Atletico Racconigi il big match della quinta giornata di ritorno del Girone F di Prima Categoria. La rete di Tavella al 42’ del primo tempo permette ai racconigesi di espugnare il difficile campo del Boves MdG, autore di una gara di altissimo spessore ma incapace di concretizzare le tantissime occasioni create lungo tutto l’arco della gara.

I padroni di casa capitolano di fronte a uno dei due soli tiri in porta della squadra ospite, con l’attaccante racconigese abile a deviare in rete un cross dalla destra, e possono rammaricarsi per la mole di possibilità non portate a casa, sia per imprecisione che per bravura del portiere Migliore e per un po’ di sfortuna, con due legni colpiti dai rossoblù.

La sfida si è disputata in un “Boggione” strapieno, con tanto tifo da ambo le parti e qualche attimo di tensione al fischio finale, complice anche l’importanza della gara, assolutamente non giustificabile. Anche in campo la sfida è stata ruvida, con tanta grinta messa in campo da entrambi gli schieramenti, con l’arbitro bravo a tenere sotto controllo la partita anche elargendo diversi cartellini, tra cui il rosso per doppia ammonizione al racconigese Preka.

LA CRONACA

1’ – Si parte! Boves MdG in tenuta bianca con banda trasversale rossa e blu, Atletico Racconigi in nero.

5’ – La prima occasione è dei padroni di casa, ma il tiro di Formento è fuori.

13’ – Il bovesano Orlando si invola verso la porta, ma il suo tiro si spegne alla destra della porta difesa da Migliore.

17’ – Continua a spingere il Boves MdG, gli ospiti faticano a uscire dalla loro metà campo.

19’ – Migliore blocca a terra il tiro di Magnaldi.

23’ – PALO BOVES MDG! Ancora Formento va alla conclusione dopo un batti e ribatti in area racconigese, Magnaldi è battuto ma la sua conclusione si ferma sul montante.

24’ – Prima sortita dell’Atletico Racconigi, ma il cross di Giacomo Quaranta è respinto dalla difesa.

27’ – Giraudo si destreggia in area e conclude verso la porta, blocca Migliore.

36’ – Sempre Boves MdG, il tiro a giro di Giraudo si spegne ad un soffio dall’incrocio dei pali racconigese.

40’ – Altra conclusione dei padroni di casa, questa volta con Orlando: ancora Migliore blocca con sicurezza.

41’ – Prima conclusione dell’Atletico Racconigi, ma il tiro di Scola si spegne abbondantemente a lato.

42’ – GOL DELL’ATLETICO RACCONIGI! TAVELLA! L’attaccante ospite devia in rete un cross dalla destra, con Porqeddu che non ci arriva. La capolista è in vantaggio.

45’+1’ – Termina la prima frazione di gioco.

52’ – Passaggio filtrante di Giraudo verso l’area racconigese, Migliore esce in presa bassa e sbroglia la matassa.

53’ – Assedio Boves MdG, ma il tiro del neoentrato Pollizzotto si spegne a lato di un soffio.

62’ – Ancora i padroni di casa pericolosi, il cross dalla sinistra dell’ottimo Rinaudo è di pregevole fattura ma non trova compagni pronti alla deviazione.

67’ – Si vede anche l’Atletico Racconigi, con il tiro di Preka che viene deviato in calcio d’angolo da un difensore.

74’ – ESPULSO PREKA! Il centrocampista ospite commette un fallo ai limiti della sua area di rigore, l’arbitro estrae il secondo giallo e l’Atletico Racconigi resta in 10.

80’ – INCROCIO DEI PALI BOVES MDG! Ancora occasione d’oro per i padroni di casa, il siluro da fuori del neo entrato Samuele Giordano fa tremare la porta difesa da Migliore.

81’ – Mischia in area ospite, il bovesano Sidoli si vede respingere il tiro ravvicinato.

90’+2’ – Non si arrende lo sfortunato Boves Mdg, il tiro a colpo sicuro di Sidoli colpisce un compagno a pochi metri dalla porta, con l’impressione che la conclusione sarebbe stata un bel grattacapo per Migliore.

90’+6’ – Colpo di testa di Civalleri per i padroni di casa, ancora Migliore blocca in presa.

90’+8’ – È FINITA! L’Atletico Racconigi espugna il campo del Boves Mdg e mantiene la vetta della classifica, aumentando il suo vantaggio sulle inseguitrici.

BOVES MDG: Porqeddu, Calandra A. (77’ Giordano Ste.), Shehu (C), Rinaudo, Formento (45’ Pollizzotto), Sidoli (63’ Barale), Giraudo (71’ Giordano Sam.), Armitano, Orlando, Bertolino, Magnaldi (80’ Civalleri). A disposizione: Silvestro, Martino, Comba, Giordano C. Allenatore: Calandra P.

ATLETICO RACCONIGI: Migliore, Quaranta G., Bossolasco, Bosio, Viola (C), Camisassa, Tavella, Preka, Barison (17’ Garcea), Mangia (67’ Tene), Scola (90’ Peano). A disposizione: Bisio, Neddar, Dekaj, Caserio, Kone, Quaranta U. Allenatore: Boscolo.

NOTE: Pomeriggio soleggiato e caldo per il periodo, terreno di gioco pesante ma in discrete condizioni.

AMMONITI: Sidoli (B), Quaranta G., Viola, Barison, Tene (AR)

ESPULSI: Preka (AR) al 74’ per doppia ammonizione.

