Eccellenza Femminile – Area Roero sul campo del Torino FC. Musiello Saluzzo contro la capolista Juventus Torino

Dopo la pausa natalizia, allietata dalla Coppa Piemonte, tornano in campo per il campionato le squadre cuneesi di Eccellenza Femminile.

Trasferta in territorio torinese per l’Area Calcio Alba Roero che riparte contro il forte Torino FC. Una gara complicata per le langarole che affronteranno la compagine di patron Cairo, squadra tra le favorite per la vittoria finale del campionato ma attualmente costretta a rincorrere. Flou e compagne, comunque, tenteranno un colpaccio che resterebbe nella storia del club.

Turno casalingo, invece, per la Musiello Saluzzo che attende al “Grangia Vecchia” la capolista Juventus Torino. Sarà la prima gara delle formazione marchionale dopo la scomparsa di Giuliano Musiello, fondatore della società deceduto poche settimane fa. Un impegno che sulla carta potrebbe risultare proibitivo per le ragazze di mister Cani contro le bianconere neo vincitrici della Coppa Piemonte.