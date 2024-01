Gennaio in pedana per l’Accademia Scherma Alba

Al rientro dalle vacanze natalizie, la stagione agonistica non ha dato tregua ai ragazzi dell’Accademia Scherma Alba. Il weekend del 13-14 gennaio, ha visto i ragazzi dell’associazione di scherma albese scendere in pedana nella seconda prova regionale GPG di spada (10-14 anni). Hanno gareggiato Torino Lorenzo Sito, Francesco Conte, Lorenzo Giachino, Giorgia Mastrosimone e Marco Rastelli. I ragazzi, quasi tutti alla loro prima esperienza di gara, hanno dimostrato un buon approccio all’agonismo e una buona capacità di adattamento in pedana, portando a casa risultati soddisfacenti.

Il weekend successivo, 20-21 gennaio, è la volta di Virginia Torchio che compete ad Ivrea nella Qualificazione Regionale Cadetti di Spada (15-17 anni). Un’ottima gara, ben gestita fin dal primo assalto del girone, che la porta ad arrendersi solamente a chi, poi, vincerà la competizione. Chiude così al 15° posto, sfiorando di sole 3 posizioni la qualifica per le fasi nazionali.

Negli stessi giorni gli atleti di scherma storica gareggiano in Liguria, per la tappa del Campionato Nazionale CSEN. L’Accademia schiera Lorenzo di Muro, Lorenzo Converso e Umberta Riboldi. Una buona gara per tutti e i complimenti ad Umberta che porta a casa la medaglia di bronzo nella gara di sciabola da terreno femminile.

Ma non finisce qui: domenica 21 gennaio Daniela Valorzi, col Team Piemonte 1 (squadra mista Accademia Scherma Alba – Circolo Scherma Collegno: Valorzi, Mosca, La Scala, Paris) sale sul secondo gradino più alto del podio nella prima prova del circuito intersala di spada organizzata da Scherma Desio. Ultimo, ma non meno importante, il weekend appena trascorso ha visto gli atleti di Alba protagonisti a Cavour (TO).

Sabato 27 gennaio per la seconda prova di qualifica regionale Assoluti di spada della Federazione Italiana Scherma, l’Accademia Scherma Alba partecipa con una folta delegazione di 8 atleti, molti dei quali all’esordio tra i grandi o addirittura alla prima gara: Leonardo Di Muro, Giacomo Oricco, Daniela Valorzi, Matteo Costa, Gabriele Merlo, Sergio Ricaldone, Luca Manzon e Umberta Riboldi. I ragazzi portano a casa tanta esperienza, soddisfazioni e buoni piazzamenti in una gara dall’altissimo livello tecnico, dove non sono mancati anche grandi nomi con un passato tra l’élite italiana della scherma. Da segnalare il 42° posto, su oltre 120 iscritti, di Luca Manzon.

Domenica 28 gennaio, invece, protagonisti alla Festa dei Bimbi, gara amichevole per gli Under10 non ancora considerati atleti agonisti, 4 atleti Esordienti (8 anni): Edoardo Digilio, Riccardo Zanvercelli, Federico Crudi e Edoardo Pressenda. Grazie a loro l’Accademia Scherma Alba è risultata la sala con più iscritti nella categoria. I 4 Esordienti hanno dimostrano di saper stare in pedana, nonostante la poca esperienza, e hanno saputo affrontare la gara divertendosi e con un ottimo FairPlay.

“Complimenti a tutti gli atleti che sono scesi in pedana in questo mese e in bocca al lupo a tutti quelli che si stanno preparando per i prossimi appuntamenti, oltre ad un ringraziamento a tutti i tecnici che li stanno seguendo e preparando: M° Alessandro Tosoni, IN Anna Giretti, IN Umberta Riboldi, IR Igor Bianco Levrin, IR Gabriele Trovò” sottolineano dall’Accademia Scherma Alba.

