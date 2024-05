La Ginnastica Saluzzo alla valutazione Allieve Gold di Ritmica della Federazione Ginnastica D’Italia

Sabato 18 e domenica 19 maggio, a Chivasso, si è tenuto il Collegiale Regionale per la Valutazione delle Allieve Gold di Ginnastica Ritmica della Federazione Ginnastica D’Italia, delle annate 2012/13/14/15, organizzato dal Comitato Piemonte e Valle D’Aosta e affidato alla Direttrice Tecnica Regionale della sezione, Tiziana Colognese, coadiuvata dalle assistenti Nataliia Sergaeva e Marta Nicolo.

Per la Ginnastica Saluzzo erano presenti sabato per le annate 2014/2015 Maria Vittoria Napodano, Alessia Rusu, Martina Fuso, Aurora Musso e Sveva Littera; domenica per le annate 2012/2013: Desire’ Covarrubbia, Asia e Giorgia Veras Ortiz, Rebecca Ariaudo e Giorgia Musso.

Prossimo Appuntamento a Domenica 26 maggio al Palazzetto di via della Croce 54/b quando a scendere in pedana saranno il Campionato di Insieme Gold di Ginnastica Ritmica della Federazione Ginnastica D’Italia, il Trofeo CONI di Ginnastica Ritmica e le mini ginnaste della Preagonistica (Under 8) sempre di Ginnastica Ritmica.