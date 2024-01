Volley A2/M – Cuneo si ferma dopo dieci vittorie consecutive, Siena fa il sorpasso al secondo posto

Non riesce l’undicesimo acuto alla Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo nella diciassettesima giornata della Serie A2 maschile di pallavolo. I ragazzi di coach Battocchio devono riassaporare la sconfitta per la prima volta dallo scorso 18 novembre in casa della Abba Pineto, rinnovata in campo e in panchina e certamente non meritevole dell’attuale quartultimo posto in classifica.

Privi di capitan Botto, i cuneesi disputano una buona prima parte di gara: dopo aver ceduto il set iniziale, la Puliservice rimonta e si trova anche in vantaggio per 2-1. Gli abruzzesi trovano la forza di rimettersi in piedi nel quarto e di grinta portano la sfida al tiebreak. Il set corto vede i padroni di casa accelerare fin da subito e mantenere il vantaggio fino alla fine. Agli ospiti non bastano i 31 punti del solito Jensen, comunque migliore marcatore della serata.

Abba Pineto – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3-2 (25-22, 20-25, 16-25, 28-26, 15-11)

Abba Pineto: Paris 3, Di Silvestre 16, Basso 4, Frac 13, Panciocco 22, Nikacevic 13, Pesare (L), Sorgente (L), Jeroncic 0, Loglisci 0. N.E. Santangelo, Mignano, Msatfi, Marolla. All. Douglas Silva.

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 4, Gottardo 13, Codarin 8, Jensen 31, Andreopoulos 17, Volpato 11, Quintani (L), Staforini (L), Cioffi 0. N.E. Colangelo, Bristot, Giacomini, Giordano, Coppa. All. Battocchio.

ARBITRI: Selmi, Toni. NOTE – durata set: 27′, 26′, 22′, 32′, 22′; tot: 129′.

La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo tornerà in casa domenica, per affrontare alle 18 la Kemas Lamipel Santa Croce: la formazione toscana chiuderà una settimana da tre gare che la vedrà impegnata anche mercoledì nel recupero con la WOW Green House Aversa. La sfida sarà anche una nuova occasione di amicizia fra le due tifoserie, storicamente gemellate.

In testa alla classifica la Yuasa Battery Grottazzolina approfitta dello stop di Cuneo e grazie al netto successo sulla BCC Tecbus Castellana Grotte si porta a +5 sulla prima inseguitrice. Quest’ultima risponde al nome di Emma Villas Siena, che ha operato il sorpasso alla piazza d’onore grazie alla vittoria in quattro set in casa della Pool Libertas Cantù.

SERIE A2 MASCHILE – RECUPERO (24/1)

Pool Libertas Cantù – BCC Tecbus Castellana Grotte 0-3 (15-25, 18-25, 22-25)

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 17 (28/1)

Pool Libertas Cantù – Emma Villas Siena 1-3 (22-25, 25-18, 20-25, 20-25)

Kemas Lamipel Santa Croce-Sieco Service Ortona 3-2 (20-25, 24-26, 25-17, 25-22, 15-11)

Delta Group Porto Viro-Conad Reggio Emilia 3-0 (25-19, 25-20, 25-21)

Consoli Sferc Brescia-Consar Ravenna 2-3 (25-21, 21-25, 21-25, 27-25, 13-15)

Abba Pineto-Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3-2 (25-22, 20-25, 16-25, 28-26, 15-11)

Yuasa Battery Grottazzolina- BCC Tecbus Castellana Grotte 3-0 (25-19, 25-20, 25-19)

WOW Green House Aversa – Tinet Prata di Pordenone 0-3 (21-25, 23-25, 18-25)

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA

Yuasa Battery Grottazzolina 44 Emma Villas Siena 39 Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 38 Tinet Prata di Pordenone 37 Consar Ravenna 36 Consoli Sferc Brescia 31 Delta Group Porto Viro 29 Kemas Lamipel Santa Croce* 24 Pool Libertas Cantù 19 Conad Reggio Emilia 19 Abba Pineto 17 WOW Green House Aversa* 16 BCC Tecbus Castellana Grotte 13 Sieco Service Ortona 13 *Una partita in meno

SERIE A2 MASCHILE – RECUPERO (31/1)

Kemas Lamipel Santa Croce – WOW Green House Aversa

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 18 (4/2)

Tinet Prata di Pordenone – Yuasa Battery Grottazzolina (3/2)

Consar Ravenna – Sieco Service Ortona

BCC Tecbus Castellana Grotte – Delta Group Porto Viro

Emma Villas Siena – Consoli Sferc Brescia

Conad Reggio Emilia – Pool Libertas Cantù

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Kemas Lamipel Santa Croce

Abba Pineto – WOW Green House Aversa