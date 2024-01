Serie B Femminile – Freedom FC ko nel finale con il Cesena. Ternana e Lazio raggiunte in vetta dal Parma

Fine settimana ricco di gol e risultati a sorpresa nel campionato di Serie B Femminile che ha messo in archivio la tredicesima giornata di gioco.

Sconfitta di misura per la Freedom FC che conferma i progressi dopo il mercato invernale ma cede al comunque forte Cesena per 1-2. Non basta alle cuneesi il gol di Burbassi per tenere in “Granda” i tre punti: le romagnole di coach Conte passano in rimonta con le realizzazioni di Sechi e Mak.

La squadra di mister Petruzzelli resta, dunque, in piena zona retrocessione ma con un trend di prestazioni in netto miglioramento che fanno presagire ad una seconda parte del campionato in crescita.

Termina in pareggio, invece, il big match tra Ternana e Lazio che si dividono la posta in palio con le marcature delle proprie bomber Pirone e Moraca. Aggancio in vetta, dunque, per il Parma che non lascia scampo all’Academy Pavia e raggiunge le altre due contendenti a quota 34 punti. Ben distanziate di giocano il quinto posto Hellas Verona e Genoa che schiantano rispettivamente San Marino Academy e Ravenna. Continua il buon momento dell’Arezzo che liquida con un perentorio 4-0 il Tavagnacco mentre il Chievo Verona, dopo essere stato in svantaggio, ribalta per 1-4 la Res Women. Chiude il palinsesto la vittoria interna del Brescia sul Bologna: 3-1 il risultato finale.