Tunnel del Tenda, anche la Regione Piemonte oggi a Limone

“Abbiamo chiesto al commissario Prisco di trasmettere ufficialmente il cronoprogramma presentato oggi in Comune a Limone che conferma la fine dei lavori del tunnel a giugno 2024”, dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi.

“Il territorio ha bisogno di risposte certe e ufficiali”, hanno dichiarato all’apertura della riunione a cui il presidente ha partecipato in video-collegamento e l’assessore Gabusi in presenza, convocata per fare il punto sui cantieri e sull’avanzamento dell’opera.

Durante la riunione il commissario Prisco ha affermato che, attualmente, non vi è alcun slittamento dei tempi ed è confermata l’apertura della nuova canna a giugno 2024, garantendo l’operatività del cantiere anche durante le festività, ad esclusione dei soli giorni festivi. Entro il mese di gennaio, si prevede di incrementare ulteriormente la forza lavoro con altre 40 persone, portando mediamente la presenza di personale a circa 200 a regime.

Il presidente ha poi raggiunto il cantiere del Tenda dove era in corso la manifestazione organizzata da Confcommercio Cuneo. “Siamo al fianco del territorio e del tessuto economico che attende la riapertura del tunnel da anni e vigileremo sul rispetto dei tempi”, aggiungono Cirio e Gabusi confermando che da aprile sarà attivata la quarta coppia di treni per rinforzare il servizio ferroviario di collegamento tra Valle Roya e Valle Vermenagna.