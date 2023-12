Narzole, un paese di presepi

Narzole nelle feste natalizie si trasforma sempre più in un paese di presepi e lo fa in modo particolare quest’anno, esattamente a 800 anni dalla prima rappresentazione della Natività, realizzata nel 1223 a Greccio da San Francesco. L’itinerario narzolese comincia dalla Chiesa parrocchiale, attraversa il centro del paese per arrivare alla Perosa, alla frazione dei Lucchi e a quella di Vergne.

Si parte da casa Balocco (davanti alla chiesa di San Bernardo). Sotto l’ala fa bella mostra di sé un particolare presepe in gesso dell’artista Emilio Burri; al primo piano si possono ammirare quattro Natività provenienti da Puglia, Campania, Sardegna e Toscana che raccontano l’evoluzione dei materiali e della lavorazione delle statuette, mentre all’ultimo piano c’è uno splendido, enorme presepio che, attraverso una attenzione maniacale ad ogni dettaglio degli interni e degli esterni delle case, racconta la vita negli anni ‘50 (gli orari di apertura sono: i sabati, le domeniche e il giorno di Santo Stefano dalle 10 alle 12 e 30, dalle 15 alle 17; per altri orari e prenotazioni telefonare al 348-23.39.374). Nella chiesa parrocchiale è stato allestito l’ormai consueto presepe meccanico che, alternando notte e giorno, stupisce per la fantasia di movimenti e ambientazioni con scorci e luoghi di Narzole. Sul viale della Rimembranza si snoda, per il secondo anno, il concorso dei presepi a cui tutti possono partecipare, lasciando la propria opera; le installazioni proseguono anche in via Perosa.

Nella frazione di Vergne, facendo una passeggiata in luoghi belli e suggestivi ai bordi del territorio patrimonio UNESCO, ci si imbatte in una grande quantità di presepi: molti sono stati creati dalle scuole dei paesi vicini e adornano case, giardini e cortili.

Partendo, infine, dalla chiesa di Sant’Antonino e dirigendosi verso Narzole si può ammirare un presepe diffuso lungo la via, composto da 160 figure a grandezza naturale ritagliate nel compensato e dipinte dagli abitanti della borgata: un viaggio che ci riporta indietro nel tempo per arrivare ad una emozionante Natività con accanto la figura di San Francesco.

Tutti questi presepi e queste installazioni potranno essere visitate fino al 7 gennaio !!!