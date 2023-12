Novello premia e ringrazia Franco Graglia per il sostegno al territorio e ai suoi cittadini

“È fantastico sentirsi utili”. Con queste parole il vicepresidente del Consiglio regionale della Regione Piemonte, Franco Graglia, ha ringraziato l’amministrazione di Novello che ha così voluto premiare il suo impegno.

Il riconoscimento è stato consegnato dal sindaco Roberto Passone, domenica scorsa, nell’ambito della XVII Fiera di Santa Lucia, compatrono di Novello. Semplici ma molto significative le parole scritte sulla pergamena consegnata a Graglia: “L’amministrazione comunale assegna il riconoscimento a Franco Graglia, che negli anni si è prodigato per aiutare la crescita del nostro territorio con amichevole dedizione e costante impegno”.

“Sono molto contento di questo riconoscimento – ha commentato il vicepresidente del Consiglio piemontese Graglia – e mi gratifica soprattutto per la motivazione. Aiutare il Cuneese ed ascoltare i suoi cittadini, deve sempre essere la priorità per chi intende la politica come strumento per far crescere e valorizzare il territorio e chi quotidianamente lo vive e se ne prende cura”.

Insieme a Franco Graglia è stato premiato anche il Gruppo Alpino per i vent’anni di proficua attività, svolta a favore dei novellesi. Nell’occasione è stato anche benedetto il nuovo mezzo della protezione civile guidata da Willmer Rocco, con il contributo della Fondazione CrC e crc della Regione Piemonte.