Promozione – Verso Infernotto-Monregale, Meti: “Ci sarà da soffrire, ma faremo del nostro meglio”

Sarà un big match per certi versi inaspettato quello che domenica a Bagnolo Piemonte vedrà opposti Infernotto e Monregale. I padroni di casa si presentano forti di quattro punti e del terzo posto in classifica, mentre gli ospiti sono ancora a punteggio pieno con le loro due vittorie.

Ad introdurre la sfida per i monregalesi è il centrocampista Ermanno Meti, match winner della sfida con la Benarzole della scorsa domenica:

“Sarà una sfida complicata contro una squadra che tiene la categoria da diversi anni. Noi siamo in ogni caso una neopromossa ed andremo lì con l’obiettivo di fare più punti possibile sapendo che ci sarà comunque da soffrire e ci sarà tanta intensità.

Siamo in striscia positiva, e non so dire se ce lo aspettassimo o meno: sono state due partite in cui abbiamo avuto un po’ di fortuna ma in cui abbiamo anche dimostrato di avere le nostre qualità, portando a casa dei punti importanti prima su un campo difficile come quello di Scarnafigi e poi in casa con una squadra di livello come il Benarzole.

Tornando a domenica siamo consci dell’importanza della gara, ma con l’aiuto dei giocatori più esperti e con quello che il mister ci sta trasmettendo sono sicuro che potremo far bene. Il gruppo è in fiducia e cercheremo di portare a casa l’intera posta in palio.”