Un investimento sul futuro: Cuneo Volley inaugura la foresteria di Fiöi (FOTO e VIDEOINTERVISTE)

L'appartamento, che ospita attualmente 6 giovani atleti biancoblu, si trova a Spinetta, in prossimità del futuro centro sportivo

Welcome home. Cuneo Volley ha aperto le porte a giornalisti, istituzioni e addetti ai lavori, ed inaugurato ufficialmente, la foresteria di Fiöi: un tassello significativo nel grande progetto triennale, presentato lo scorso 28 aprile, che si propone come finalità principale, la crescita e la formazione dei ragazzi che faranno parte del Settore Giovanile a tuttotondo: scolastica, sportiva e personale.

L’alloggio si trova in frazione Spinetta, al primo piano in Via Gauteri 1, ed è fornito di camere da letto, due bagni, cucina ed area studio: al suo interno sono ospitati attualmente sei giovani atleti biancoblu provenienti da fuori (la capienza è di 8), un primo passo che prevede l’aggiunta futura, nello stesso stabile, di un ulteriore appartamento e di una biblioteca con aule studio.

“Siamo soddisfatti del lavoro finora svolto: è un primo tassello del nostro progetto e che ci permetterà di ospitare fino ad otto ragazzi, in prossimità del centro sportivo che sorgerà nei prossimi tre anni. – il commento del Presidente Gabriele Costamagna – Stiamo andando spediti, è il primo anno in cui investiamo così in modo importante sul vivaio, triplicando la cifra rispetto all’anno scorso: c’è ancora tanto da fare, ma sono sicuro che arriveranno ottimi risultati”.

“Oggi comincia un percorso importantissimo, quello di Fioi, mettendo un tassello sul piano strutturale, fondamentale nella programmazione sportiva, dando ai ragazzi che vengono da fuori l’opportunità di rimanere qui e studiare, costruendo atleti e uomini. – sottolinea l’Assessore allo Sport del comune di Cuneo Valter Fantino – Sono convinto che l’idea del Presidente Costamagna, che magari un anno e mezzo fa poteva apparire visionaria, si realizzerà: questo è il primo passo, utile per lo sport cuneese e il nostro territorio. Come dice il motto: Anduma avanti”.

“Un esempio straordinario e virtuoso che deve fare scuola in Piemonte su ciò che può essere lo sport a 360°. – così il Consigliere Regionale Paolo Bongioanni – Complimenti a Gabriele Costamagna, alla società Cuneo Volley ed a tutti gli sponsor, perché, oltre a far crescere dal punto di vista agonistico la squadra si sta investendo molto sui giovani, che studiano e si allenano. Un modello che farà bene ai ragazzi e ci farà sognare, un domani, una squadra che possa portare il nome di Cuneo e del Piemonte in Italia e nel Mondo”.

Al taglio del nastro ed al tour fra le camere della foresteria, presenti inoltre: il Consigliere dell’ATL Cuneese Rocco Pulitanò, il DG di Cuneo Volley Davide Bima (che ha ringraziato tutti gli sponsor che hanno contribuito) ed i soci biancoblu Alessandro Marino e Guido Becchis.