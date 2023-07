Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, a Dogliani il 3 agosto

Giovedì 3 agosto alle ore 21, dato il successo dello scorso anno, l’amministrazione comunale ha colto l’invito di riportare a Dogliani – nella scenografica Piazza Don Delpodio – una serata della XVII edizione di Suoni dalle Colline di Langhe e Roero – rassegna concertistica estiva del Parco Culturale con la Direzione artistica Alba Music Festival e Giuseppe Nova, che sta conquistando i palcoscenici di questo magico angolo di Piemonte.

Sul palco di Dogliani, “VOCI E INVENZIONI” con Maristella Patuzzi | violino, Sung Hee Park | soprano Artista in-residence 2023 e I cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria

Maristella Patuzzi, dopo brillanti esordi da giovanissima, ha conseguito il Diploma di Violino con il massimo dei voti, lode e menzione speciale al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. Ammessa nel 2006 con borsa di studio per merito nella classe di Miriam Fried all’Indiana University, Bloomington, ha studiato sotto la guida di Mark Kaplan, e nel 2007 ha conseguito il Performer Diploma in Violino con il massimo dei voti seguito, nel 2008, dal Master in violino. Nel 2009 s’è perfezionata con Sergej Krilov e nel 2011, al Conservatorio della Svizzera Italiana, ha conseguito il Master of Arts con il massimo dei voti e lode con Carlo Chiarappa. Ha vinto il Primo premio in internazionali e ha suonato al Progetto Martha Argerich, all’International Festival Rostropovich a Baku, a Les Classiques de Villars sur Ollon, al Settembre Musica MITO a Milano, a Torino e per la Società del Quartetto di Bergamo. Attualmente suona un violino di Michael Platner (Roma, 1728).

Sung Hee Park, soprano di coloratura, è unanimemente riconosciuta come talento della lirica, dotata di tecnica perfetta e assoluto controllo del registro acuto. Dopo gli studi alla SunHwa Arts School e alla EWHA Womans University in Corea, ha conseguito la laurea magistrale in Italia al Conservatorio di Adria e si è quindi perfezionata al Conservatorio di Milano con docenti quali Mirella Freni e Mariella Devia. Ha debuttato a livello internazionale nelle operette Cin cin la e La vedova allegra, rappresentate in Italia con ampio riconoscimento di pubblico e critica, intraprendendo quindi una carriera che l’ha condotta sui palcoscenici di tutto il mondo. Ha inoltre interpretato ruoli solistici in oratori come Carmina Burana di Carl Orff, Messiah di Händel, Messa in si minore di Bach, Requiem di Mozart, e nella Nona Sinfonia di Beethoven etc. Fra le sue applaudite performance ricordiamo quella al Mozart’s 250th Birth Anniversary Memorial Gala Concert a Praga. A Seul nel 2011 Sung Hee Park ha tenuto il recital Rookie Vocalist Soprano con il supporto dell’Arts Council coreano, interpretando arie delle protagoniste di Die Zauberflote, Les contes d’Hoffmann, Le nozze di Figaro, Rigoletto, Lucia di Lammermoor, La bohéme, Il segreto di Susanna, L’elisir d’amore, Così fan tutte e Hänsel und Gretel. Nel 2010, in occasione del 20° anniversario degli Accordi fra Corea e Spagna, ha interpretato La regina della notte in Die Zauberflöte presso il Teatro di Calpe, ottenendo l’acclamazione da parte del pubblico spagnolo. Vincitrice di concorsi internazionali, è titolare di cattedra presso la EHWA Womans University di Seul ed è stata nominata Ambasciatrice della cultura e delle arti dal Ministero della salute e del welfare della Corea del Sud.

L’Orchestra Classica di Alessandria è composta da musicisti italiani e stranieri, che si esprimono non solo in ambito classico, ma spaziano con disinvoltura dalla musica per film, jazz, etnica al pop. Nel corso della sua attività si è avvalsa della collaborazione di direttori, solisti e cantanti di chiara fama, quali Lya De Barberiis, Bruno Canino, Marcello Rota, Giuseppe Garbarino, Arturo Sacchetti, Leone Magiera, Costas Cotsiolis, Enzo Ferraris, Roberto Ranfaldi, Francesco De Angelis, Aiman Musakhodzhaeva, Tiziana Fabbricini, Barbara Frittoli, ecc. Citiamo inoltre le collaborazioni con Fabrizio Bosso, Richard Galliano, Dionne Warwick, Gianluigi Trovesi, Paolo Fresu, Andrea Dulbecco, Dino Piana, Gianni Coscia, Cheryl Porter. Nel 2004 presso l’Aula Paolo VI (Città del Vaticano) in mondovisione, diretta da Renato Serio, ha suonato davanti a Giovanni Paolo II. Nello stesso anno, a Modena, alla presenza di Luciano Pavarotti ha eseguito La bohème.

L’ingresso ai concerti è libero e gratuito