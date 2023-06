Volley U13/M: il 2 giugno a Savigliano le finali regionali 3vs3

Dopo aver accolto, lo scorso 14 maggio, il concentramento finale di Volley S3 per la provincia di Cuneo, Savigliano torna ad essere protagonista, ospitando il meglio della pallavolo piemontese, per le finali del Campionato Regionale Under 13 3vs3, in programma nella giornata di venerdì 2 giugno al PalaMarenco.

In campo, le migliori sedici compagini del Piemonte, che si contenderanno il titolo regionale. Il tabellone prevede la suddivisione delle finaliste in quattro gironi da altrettante squadre, con gare di sola andata, al meglio dei tre set. In ogni incontro, si assegna un punto per ogni parziale vinto e uno ulteriore per la squadra risultata vincitrice del match.

Al termine della prima fase, si definiranno gli abbinamenti per la fase finale: le quattro prime accedono alle semifinali in gara secca, preludio alla finalissima; tutte le altre, invece, prenderanno parte al tabellone per l’assegnazione dei piazzamenti dal 5° al 16° posto.

All’atto conclusivo saranno presenti quattro squadre del Comitato Territoriale Cuneo-Asti, sette per il C.T. Torino e cinque per il C.T. Ticino-Sesia-Tanaro.

A rappresentare la provincia Granda, oltre ai padroni di casa del Gabetti Volley Savigliano, in corsa anche Mercatò Alba Bianca, Vbc Mondovì/Villanova Bianco e Banca Alpi Marittime Cuneo Rossa.

Per il comitato torinese, Volley Parella Torino Rosso, Val Chisone, Arti Apollo, Sant’Anna Volley B, Ascot Lasalliano, Alto Canavese Volley Locana e Val Susa Volley

Infine, per quello Ticino-Sesia-Tanaro, in campo Altiora Blu, Kucine Lube Vercelli Blu, As Novi Pallavolo Bianca, 2008 Volley Domo Bianca, Pallavolo Scurato.

Al termine, spazio alle premiazioni, organizzate dalla Fipav. L’ingresso all’impianto è gratuito, fino ad esaurimento posti.

Tutti gli incontri saranno seguiti con attenzione dallo staff del Volley Savigliano, che per l’occasione indosserà la t-shirt celebrativa, pensata per festeggiare i cinquant’anni di storia societaria, che cadono proprio nel 2023 e che verranno celebrati domenica 11 giugno con il grande pranzo sociale, aperto a vecchie glorie, appassionati e simpatizzanti di ogni genere.

Under 13 3vs3 – I gironi della fase finale

Girone A: Pallavolo Scurato, Altiora, Sant’Anna Volley, Bam Cuneo Rossa

Girone B: Val Susa, Volley Parella Torino, Vbc Mondovì/Villanova Bianco, Volley Domo Bianca

Girone C: Gabetti Volley Savigliano, Val Chisone, Volley Vercelli, Lasalliano Volley

Girone D: Alto Canavese, Pallavolo Alba, Artivolley, Grissitalia Novi Pallavolo

