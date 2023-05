Volley A2/F – Finale Promozione: Trento parte bene, 3-1 contro Brescia in rimonta

Con una reazione straordinaria, l’Itas Trentino conquista con merito Gara 1 della Finale Promozione contro la Valsabbina Millenium Brescia con il risultato di 3-1. Dopo aver ceduto il primo set alle leonesse, la formazione di Saja, spinta da quasi mille spettatori, ha saputo ritrovare brillantezza e lucidità, aggrappandosi ad un servizio velenoso e ad un muro granitico per condurre in porto con autorità e sicurezza i tre successivi parziali.

Da menzionare l’ottima prova collettiva delle gialloblù con la regista Bonelli che ha saputo mandare in doppia cifra tutte le giocatrici del sestetto, dalle centrali Moretto (MVP della sfida grazie a 2 ace e 4 muri) e Fondriest (3 muri), alle attaccanti di palla alta Michieletto (top scorer con 19 punti), Mason e DeHoog (14 punti a testa). Decisiva la crescita del muro gialloblù (ben 14 quelli realizzati da Trento), che ha costretto Brescia a ricercare soluzioni alternative e non semplici che hanno portato Obossa e compagne a commettere ben 18 errori in attacco. Proprio l’opposta è stata la miglior marcatrice delle ospiti con 13 punti, seguita da Cvetnic (11). Gara 2, già decisiva, in programma mercoledì 10 maggio alle ore 19.30 al PalaGeorge di Montichiari.

La buona partenza trentina, nel segno di DeHoog e Michieletto (4-1), viene vanificata dalla reazione ospite, con Consoli (ace) e Pamio (muro) a regalare la parità alla Valsabbina (7-7). L’Itas rimane avanti con gli spunti di Moretto (muro su Obossa) e Michieletto, ma dopo il time out di Beltrami è Brescia a prendere in mano le redini del gioco, spingendo dalla linea del servizio (14-14, ace di Cvetnic) e sfruttando due errori in attacco di Mason e Fondriest per operare il sorpasso (15-17). I time out di Saja non mutano l’inerzia del set: i muri di Pamio e Obossa (18-23) incrementano il gap, con la Valsabbina che chiude i conti con il diagonale di un’ispirata Cvetnic (21-25).

L’equilibrio che caratterizza la prima parte del secondo set si spezza sul turno al servizio di una vivace Mason: la laterale gialloblù conduce Trento dal 10-9 al 14-9, Brescia questa volta non reagisce e un’Itas ordinata e attenta nella correlazione muro-difesa si spinge fino al 18-11 con Fondriest e Michieletto sugli scudi. Gli ingressi di Foresi e Ratti non sortiscono alcun effetto e nel finale è ancora Michieletto, prima al servizio e poi da posto 4, a regalare alle gialloblù la parità dei set (25-17).

Trento apre la terza frazione con tre errori (3-6) ma il time out di Saja scuote le gialloblù: con Michieletto in battuta l’Itas infila un parziale terrificante di 7-0, volando sul 10-6 con Beltrami che esaurisce rapidamente i time out discrezionali a disposizione. Nella fase centrale del set Moretto prima (16-10) e Fondriest poi (19-12) si esaltano a muro, la Valsabbina perde lucidità in attacco spianando la strada all’Itas verso un rapidissimo 25-16.

La reazione lombarda è timida ed anche nel quarto set è il muro dell’Itas a scavare il solco: Moretto sbarra la strada a Cvetnic, Michieletto ferma Obossa (12-9), Brescia fatica a trovare le contromisure in attacco e un’ottima Fondriest conduce le gialloblù al 17-13. Beltrami si gioca l’ultimo time out ma il velenoso turno in battuta della solita Michieletto regala altri preziosi break point a Trento (20-13) che non alza il piede dall’acceleratore e si prende con pieno merito gara-1 (25-18, attacco di DeHoog).

“Abbiamo avuto una reazione importante, soprattutto dal punto di vista del cuore e del carattere piuttosto che da quello tecnico – ha spiegato a fine gara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Abbiamo dimostrato per l’ennesima volta di non mollare mai, abbiamo resistito al forcing iniziale di Brescia e abbiamo saputo riprenderci, crescendo al servizio e nella correlazione muro-difesa. Le nostre avversarie hanno iniziato a commettere qualche errore in più, a differenza nostra che abbiamo concesso pochi punti gratuiti: penso che questa sia stata una delle chiavi del nostro successo, insieme alla capacità che abbiamo maturato nel corso della stagione di saper reagire ai momenti di difficoltà”.

Queste invece le parole di Jennifer Boldini: “Loro hanno dimostrato di avere un bel gioco. Siamo partite molto aggressive e ordinate, ma sappiamo di avere molti alti e bassi, mentre loro sono molto più costanti di noi. Questo può diventare un nostro punto di forza, come dimostrato a San Giovanni dopo aver perso Gara 1 ed essere andate in difficoltà in Gara 3. Sappiamo che siamo queste e lavoreremo su questo per dare il tutto per tutto in Gara 2. Sicuramente il PalaGeorge per noi è una bella casa, per noi fa tanto giocare davanti al nostro pubblico. Questa squadra ha tanta forza e oggi non l’abbiamo espressa: mercoledì sarà un’altra storia”.

SERIE A2

FINALE PROMOZIONE

GARA 1

Sabato 6 maggio ore 20.00

Itas Trentino-Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (21-25, 25-17, 25-16, 25-18)

IL TABELLINO

ITAS TRENTINO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-1 (21-25 25-17 25-16 25-18) – ITAS TRENTINO: Bonelli 2, Mason 14, Moretto 11, Dehoog 14, Michieletto 19, Fondriest 12, Parlangeli (L), Meli. Non entrate: Michieletto, Libardi (L), Bisio, Serafini, Joly, Stocco. All. Saja.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pamio 9, Torcolacci 7, Obossa 13, Cvetnic 11, Consoli 9, Boldini 2, Scognamillo (L), Ratti 1, Orlandi 1, Foresi, Munarini. Non entrate: Blasi (L), Zorzetto. All. Beltrami. ARBITRI: Sessolo, Jacobacci. NOTE – Spettatori: 988, Durata set: 26′, 24′, 27′, 24′; Tot: 101′. MVP: Moretto.

Top scorers: Michieletto F. (19) Mason C. (14) Dehoog C. (14)

Top servers: Consoli C. (2) Moretto G. (2) Michieletto F. (2)

Top blockers: Moretto G. (4) Michieletto F. (4) Dehoog C. (3)

LA SERIE

Itas Trentino – Valsabbina Millenium Brescia 1-0

I PROSSIMI TURNI

GARA 2

Mercoledì 10 maggio ore 19.30

Valsabbina Millenium Brescia – Itas Trentino

EV. GARA 3

Domenica 14 maggio ore 17.00*

Itas Trentino – Valsabbina Millenium Brescia

*orario da confermare

c.s.