Volley C/F – Vicoforte non si ferma più, cede anche Libellula; situazione sempre più difficile per El Gall

Va agli archivi la penultima giornata della Serie C femminile di pallavolo. Lo fa senza emettere gli ultimi verdetti, che quindi troveranno realizzazione solamente nell’ultimo turno.

Continua il suo ottimo finale di stagione il Vicoforte Volley Ceva Bam, arrivato alla terza vittoria consecutiva. A cadere sotto i colpi di capitan Sciolla e compagne è la Libellula Volley, in un derby dominato dalle verdeblu e di cui il 3-0 finale è il fedele specchio. Le giovani braidesi restano vicine e pericolose solamente nel primo parziale, conquistato dalle ospiti per 25-21. Da lì in poi le vicesi prendono via via sempre più campo e i successivi parziali si concludono con divari di nove e sette punti.

In questo modo Vicoforte si garantisce il quinto posto solitario a fine stagione, risultato di peso assoluto per una neopromossa alla prima stagione in categoria. L’ultimo impegno della stagione vedrà le vicesi ospitare la Unionvolley Pinerolo seconda. La Libellula sa, invece, di non terminare la stagione con la ininfluente sfida in casa della Cascina Capello Chieri, ma si giocherà la permanenza in Serie C con i playout che inizieranno sabato 13 maggio.

Si complica sempre di più la via della salvezza per El Gall. Le albesi cedono infatti nell’ultimo impegno casalingo della stagione alla In Volley Piemonte per 3-0. Nonostante un paio di parziali molto combattuti (il terzo addirittura ai vantaggi), le ragazze di coach Arduino non riescono a conquistare punti e restano al penultimo posto in classifica.

Riesce a conquistare un punto, invece, la diretta concorrente di El Gall: il G.S. Sangone Nichelino si trova anche avanti per 2-1 sulla Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli prima di subire la rimonta delle astigiane e perdere al tiebreak.

La distanza tra Sangone Nichelino ed El Gall è ora di due punti, con una partita ancora da giocare. L’impegno è proibitivo per le torinesi, ospiti della Mts Ser Santena 95, la formazione più in forma del periodo e ancora con il terzo posto da sigillare. Le albesi saranno a loro volta in trasferta, in casa di una Pallavolo Montalto Dora salva e tranquilla. Qualsiasi combinazione che vedesse un arrivo a pari punti sancirebbe la retrocessione di El Gall per un peggiore quoziente set rispetto alle avversarie. È dunque necessaria una vittoria da tre punti abbinata ad una sconfitta senza punti del G.S. Sangone Nichelino.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 25

A.F. Volley – Club76 Playasti 3-0 (25-23, 25-13, 25-20)

El Gall – In Volley Piemonte 0-3 (22-25, 15-25, 24-26)

Libellula Volley – Vicoforte Volley Ceva Bam 0-3 (21-25, 16-25, 18-25)

Mts Ser Santena – Isil Volley Almese Massi 3-0 (26-24, 25-17, 25-17)

Unionvolley Pinerolo – Cascina Capello Chieri 3-1 (22-25, 25-18, 25-21, 25-19)

Vol-ley Academy Volpiano – Pallavolo Montalto Dora 3-0 (27-25, 25-23, 25-20)

G.S. Sangone Nichelino – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 2-3 (25-23, 20-25, 25-11, 21-25, 9-15)

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA

Isil Volley Almese Massi 63 Unionvolley Pinerolo 62 Mts Ser Santena 95 58 A.F. Volley 55 Vicoforte Volley Ceva Bam 47 Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 40 In Volley Piemonte 39 Cascina Capello Chieri 37 Club76 Playasti 37 Pallavolo Montalto Dora 29 Libellula Volley 22 G.S. Sangone Nichelino 17 El Gall 15 Vol-ley Academy Volpiano 4

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 26 (6/5)

In Volley Piemonte – A.F. Volley

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – Vol-ley Academy Volpiano

Vicoforte Volley Ceva Bam – Unionvolley Pinerolo

Club76 Playasti – Mts Ser Santena 95

Isil Volley Almese Massi – G.S. Sangone Nichelino

Cascina Capello Chieri – Libellula Volley

Pallavolo Montalto Dora – El Gall