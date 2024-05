Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria: Marco Gilli è il nuovo presidente

L’Assemblea dei Soci della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria, riunitasi in data odierna per l’approvazione del bilancio relativo al 2023, proseguendo nella logica della condivisione e dell’unità e aprendo a un principio di rotazione della rappresentanza tra le Fondazioni appartenenti alla Consulta, ha eletto all’unanimità come nuovo Presidente Marco Gilli, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo.

La nomina rafforza il presidio territoriale della Consulta che riunisce 14 importanti realtà della filantropia italiana, di cui 11 piemontesi e 3 liguri, con l’obiettivo di promuovere la crescita e lo sviluppo del tessuto sociale, culturale ed economico del Nord-Ovest d’Italia: la Fondazione Compagnia di San Paolo, le Fondazioni CR Torino, Cuneo, Alessandria, Asti, Biella, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Tortona, Vercelli per il Piemonte; le Fondazioni Carige, Carispezia e Agostino De Mari-Savona per la Liguria.

Le 14 Fondazioni che fanno parte della Consulta delle Fob rappresentano un monte complessivo di erogazioni sui territori del Piemonte e della Liguria che arriva a oltre 300 milioni di euro.

