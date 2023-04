Volley A2/F – Per la LPM Bam Mondovì non saranno playoff: fatale la sconfitta a Montecchio, in tre per l’ultimo posto

Non ci sarà una terza fase della stagione per la LPM Bam Mondovì. Questo è il verdetto della quinta giornata della Pool Promozione, con le monregalesi che escono sconfitte nel confronto con la Ipag S.Lle Ramonda Montecchio e salutano ogni speranza di accedere ai playoff.

La sfida in casa della compagine veneta non sorride al sestetto di coach Solforati, troppo leggero in attacco e molto spesso in balia di una formazione più fisica e determinata a vendicare la sconfitta in Coppa Italia del 30 dicembre. I primi due set si giocano sul filo dell’equilibrio, con le due squadre che provano a scappare ma non riescono mai a trovare dei break decisivi, se non alla fine.

Nel terzo parziale è la LPM Bam Mondovì a partire meglio, ma le padrone di casa si fanno travolgenti nella seconda metà e conquistano l’intera posta in palio. Miglior marcatrice dell’incontro è la veneta Angelina (16 punti), tallonata da Decortes (15), che ci prova fino alla fine insieme all’altra monregalese, la schiacchiatrice Grigolo (14).

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – LPM BAM MONDOVI’ 3-0 (30-28 25-22 25-16)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Bartolucci 1, Angelina 16, Barbazeni 5, Mazzon 12, Tanase 14, Marconato 14, Maggipinto (L), Brandi 1, Muraro 1, Nardelli. Non entrate: Malvicini, Cometti, Esposito, Biolo (L). All. Sinibaldi.

LPM BAM MONDOVI’: Pizzolato 2, Giroldi 1, Grigolo 14, Riparbelli 8, Decortes 15, Populini 8, Bisconti (L), Longobardi 2, Takagui, Giubilato. Non entrate: Zech, Colzi. All. Solforati.

ARBITRI: Sabia, Traversa. NOTE – Durata set: 35′, 28′, 23′; Tot: 86′. MVP: Angelina.

La formazione di Mondovì chiuderà la sua stagione domenica, con la lunga trasferta friulana per vedersela con la Itas Ceccarelli Martignacco, a sua volta già fuori da ogni contendere. Il “Puma” non può più raggiungere la fatidica quinta piazza a causa dello scontro diretto tra Cda Talmassons e Futura Giovani Busto Arsizio.

Ammesso e non concesso che Montecchio perda in casa della Bsc Materials Sassuolo (condizione obbligatoria, in caso di arrivo a parii punti tra LPM e Ipag quest’ultima ha una percentuale di vittorie migliore), una tra Talmassons e Busto Arsizio arriverà almeno a 55 punti (con vittoria al tiebreak). Se saranno le friulane a farlo, avranno una percentuale di vittorie maggiore rispetto alle monregalesi. Se invece saranno le bustocche, queste avrebbero in ogni caso un quoziente set migliore rispetto a capitan Bisconti e compagne.

SERIE A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE, GIORNATA 5

Itas Trentino-Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-1 (15-25, 25-18, 25-22, 25-20)

Futura Giovani Busto Arsizio-Roma Volley Club 2-3 (22-25, 25-16, 19-25, 25-23, 9-15)

Bsc Materials Sassuolo-Volley Soverato 3-1 (25-23, 20-25, 25-18, 25-18)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Lpm Bam Mondovì 3-0 (30-28, 25-22, 25-16)

Itas Ceccarelli Martignacco-Volley Hermaea Olbia 3-1 (27-29, 25-17, 25-16, 25-23)

Valsabbina Millenium Brescia-Cda Talmassons 3-1 (19-25, 25-17, 25-22, 25-17)

SERIE A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE, CLASSIFICA

Roma Volley Club 78 Itas Trentino 71 Omag-MT San Giovanni in M.no 61 Valsabbina Millenium Brescia 59 CDA Talmassons 53 Futura Giovani Busto Arsizio 53 Ipag S.lle Ramonda Montecchio 53 Lpm Bam Mondovì 52 Bsc Materials Sassuolo 50 Itas Ceccarelli Martignacco 48 Volley Soverato 37 Volley Hermaea Olbia 31

SERIE A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE, GIORNATA 6 (14-16/4)

Cda Talmassons – Futura Giovani Busto Arsizio (14/4)

Volley Soverato – Volley Hermaea Olbia (15/4)

Bsc Materials Sassuolo – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Itas Ceccarelli Martignacco – Lpm Bam Mondovì

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Valsabbina Millenium Brescia

Roma Volley Club – Itas Trentino