Secondo appuntamento con il Festival Organistico Internazionale della Città di Alba

Domenica 23 aprile alle 21 riprende il Festival Organistico Internazionale di Cristo Re con il secondo appuntamento della quinta edizione, sotto la direzione artistica di Gabriele Studer.

Dopo il grande successo dell’organista inglese Roger Sayer sarà la volta dello spagnolo Arturo Barba, che arriverà direttamente da Valencia. Arturo Barba è professore di organo al Conservatorio di Valencia e concertista riconosciuto per la sua partecipazione ai più importanti festival organistici di tutta Europa.

Arturo Barba è stato inoltre per numerosi anni l’organista titolare dell’Orchestra dell’Opera di Valencia suonando sotto la direzione di importanti direttori, tra i quali Zubin Mehta e Placido Domingo. Riconosciuto per la sua ricca discografia ricopre inoltre l’incarico di organista titolare presso gli organi storici di Montesa e Morella.

Il Maestro ci condurrà all’ascolto di alcuni brani dalle evocative sonorità spagnole per terminare con un capolavoro del celebre compositore A. Dvořák, la trascrizione per organo del finale tratto dalla celebre Sinfonia “Dal nuovo Mondo”.

L’ultimo appuntamento del 30 aprile sarà con l’organista veneto Andrea Albertin.

L’ingresso sarà come di consueto libero.