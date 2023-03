Gradito ritorno sul palco del Don Bosco per il quarto appuntamento del cartellone Spettacolare!-Collezione Primavera-Estate: sabato 1 aprile 2023 I Kerkadelak daranno vita alla loro nuova produzione di teatro e musica Tutti gli angoli del quotidiano. Sipario alzato alle ore 21.

“Mi sono proposto di ricercare ed esplorare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Ho deciso di intraprendere grandi opere, di conoscere la sapienza e la scienza, come anche la stoltezza e la follia. Ho considerato tutte le oppressioni e le violenze che accadono sotto il sole. Volevo scoprire se c’è qualche bene per gli uomini che essi possano realizzare durante i pochi giorni della loro vita, ed ecco: ho capito che tutto è vanità e un inseguire il vento. Allora ho preso in odio la vita, perché mi era insopportabile quello che si fa sotto il sole.

Ma un giorno, davanti a una ragazza che ballava, ho compreso che dovevo dirigere la mia ricerca un po’ più in basso, all’altezza della terra. Che solo frugando in tutti gli angoli del quotidiano avrei potuto ritrovare il coraggio di guardare con gioia l’uomo, la vita, il mondo”. (P. Serra, autore)

Un viaggio teatral musicale, attraverso le canzoni e i testi dei Kerkadelak.

I prossimi appuntamenti di SPETTACOLARE! Collezione Primavera – Estate (tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21):

22 apr 2023 | Gli Attori per Caso | EL SÉUGN PROIBÌ ED GEPE STORDÌ | commedia teatro dialettale di Giovanni Cravero

29 apr 2023 | Banda Brusca | PROVA D'AMORE | commedia teatro dialettale di Secondino Trivero

06 mag 2023 | Palcoscenico Performing Arts Center | POP GUITAR NIGHT | concerto di orchestra di chitarre e cantanti diretti da Luca Allievi

13 mag 2023 | Palestra di teatro 13 – 18 | LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME: PER UN ABBECEDARIO DEI MIRACOLI | teatro giovanile di Elisa Dani

20 mag 2023 | Corso adulti allievi di teatro di Palcoscenico Performing Arts Center | IL MAESTRO E MARGHERITA | teatro contemporaneo di Francesca Monte (ispirato a Bulgakov)

03 giu 2023 | Accademia Zoser – Gli Animattori ODV | ZEUS EX MACHINA | teatro giovanile di Arturo D'Aniello (ispirato a Zeus di Woody Allen)

Biglietti: Platea € 10,00 | Galleria € 8,00 | Abbonamento a 4 spettacoli € 35,00

I biglietti si possono acquistare, a partire dal 17/02/2023

ogni venerdì, dalle 18 alle 19.30

il sabato dello spettacolo a partire dalle 20.15

quando la sala è aperta per altri eventi programmati dalla sala stessa

E’ possibile prenotare i biglietti entro le 24 del giorno precedente lo spettacolo scrivendo alla mail [email protected] e indicando

spettacolo e numero biglietti

settore (platea o galleria)

nominativo e telefono di riferimento

i biglietti prenotati dovranno essere ritirati e pagati in cassa entro le 20.30 della sera dello spettacolo