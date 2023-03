Baseball Club Fossano e AIDO: ufficiale la nuova partnership

E’ ufficiale: l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule si arricchisce di un nuovo portacolori che nel mondo dello sport darà immagine ad un messaggio sociale importante, prezioso e fondamentale in particolare per gli oltre 9000 pazienti in lista d’attesa per un trapianto. Sarà l’ASD Baseball Club Fossano, storica realtà della città delle torri che sin dal 1948 si esprime su ottimi livelli in una disciplina sportiva dove la nazionale italiana proprio in questi giorni ha conquistato il pass per le olimpiadi di Tokyo, ad indossare un simbolo associativo vero e proprio portafortuna!

“Siamo orgogliosi di portare sulle nostre divise un emblema legato alla vita per una realtà sportiva che fa della prevenzione e del mantenersi in perfetta forma fisica un vero e proprio vessillo per una cultura che riteniamo fondamentale in particolare al ricco vivaio” – dice il Presidente Miranda Scotto a cui fa’ eco il Presidente Regionale FIBS Sabrina Olivero – “Il ruolo dello sport ancor più il nostro è rivolto al sociale e la decisione presa dal Consiglio Direttivo della società fossanese non può che essere apprezzato e preso come riferimento per dar vita ad occasioni future di collaborazione con una realtà, AIDO che mette in primo piano la persona punto focale della propria azione associativa, un autentico onore poter portare con il nostro sport un messaggio prezioso e fondamentale per tutti”.

“L’abbinamento AIDO e Baseball Club Fossano vissuto nel contesto di una piacevole serata musicale ha reso evidente come lo sport sia praticato in particolare dai giovani ed in particolare a loro vogliamo portare cultura ed informazione sulla donazione di organi, tessuti e cellule per dare le giuste certezza quale occasione di stimolo ad aderire ad un gesto generoso, altruista, d’amore verso gli altri” – dice in modo fermo e convinto il Vice Presidente Vicario AIDO Regionale Fabio Arossa a cui fa’ eco il Presidente Provinciale di Cuneo Gianfranco Vergnano – “Da tempo AIDO sul Piemonte ed in particolare sulla “Granda” crede profondamente in abbinamenti vincenti con preziose sinergie tra sport e volontariato quale occasione per moltiplicare i risultati ecco allora che quello con il baseball ed un ulteriore tassello, un pezzo del puzzle che si va ad aggiungere ad altre discipline dove l’hockey, il twirling, il badminton ed il basket compongono un autentico dipinto, un opera composta da realtà che hanno voluto essere al nostro fianco in modo determinato” – “Con l’ASD Baseball Club Fossano son certo avremo molteplici occasioni di collaborazione visto il ricco vivaio che nelle tante categorie sapranno esprimersi al meglio con AIDO vero e proprio portafortuna forti del motto + Sport + Vita” – conclude il Presidente del Gruppo Comunale di Fossano Ivano Parola.

