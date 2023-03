Pallacanestro giovanile, tutti i risultati del weekend di gare dell’Amatori Basket Savigliano

Under 19 Gold: vittoria di carattere!

Moncalieri Basket – Metalresine Savigliano 72-74

(27-20; 17-20; 8-21; 20-13)

Metalresine Savigliano: Mellano 22, Marchetti 17, Pautassi 15, Bono 13, Di Maria L 5, Carena 2, Di Maria M 0, Piuma 0, Rosso 0 All: Bacci Ass: Berteina

Prova di forza e di carattere quella di lunedì sera al Pala Einaudi di Moncalieri per le pantere Under 19 targate Metalresine, contro una molto forte ed intensa Moncalieri, che all’andata aveva battuto i saviglianesi di venti lunghezze, non lasciando mai entrare in partita i biancorossi.

La partita inizia sulla falsa riga di quella del girone di andata, i padroni da casa partono subito forte mettendo un parziale di 12- 3 che costringe coach Bacci a svegliare i suoi con un time-out. Verso la fine del periodo alcune conclusioni dalla distanza (saranno ben 12 al termine della gara) e alcuni buoni contropiedi permettono di finire la frazione sotto di 7 punti.

Nel secondo periodo i biancorossi crescono di intensità e riescono a recuperare alcuni punti ai gialloblu, riuscendo all’intervallo a trovarsi sul 40-44.

Nella pausa tra i due quarti i coach spronano i ragazzi a dare di più di quanto fatto fino a quel momento, gli occhi delle pantere trasudano voglia di vincere e grande concentrazione e determinazione.

Savigliano rientra in campo con un intensità ed agonismo mai visti in stagione: la difesa sembra invalicabile e in attacco si mettono in mostra Pautassi, con numerosi canestri in penetrazione, e Mellano, ottime conclusioni dal perimetro. Il parziale di 21-8 porta i ragazzi di coach Bacci sul +9 a fine terzo quarto.

Nell’ultimo periodo Moncalieri ricuce il deficit di punteggio. La squadra targata Metalresine però non ci sta, rispondendo colpo su colpo fino a rimanere sul +2 a 2 secondi dalla fine. Moncalieri fa un’ottima rimessa, fortunatamente la palla non va dentro e le pantere vincono una partita fondamentale per 74-72.

Ottima prova di tutti i ragazzi, solo in 9 per defezioni dell’ultimo minuto, con anche i giovani del 2006 a dare una fondamentale mano all’entusiasmo messo in campo dai compagni. MVP dell’incontro Pietro Mellano, che ritornato sul campo dove aveva subito un brutto infortunio, che lo ha tenuto fuori per oltre un anno, mette in mostra tutto il suo talento con una prova da 22 punti (6/9 da 3) 10 rimbalzi, tanti recuperi e un paio di ottime stoppate.

“Questa partita mi ha veramente fatto emozionare – commenta coach Bacci- ho visto 9 ragazzi uniti e coesi per 40 minuti con il solo obiettivo di vincere questa difficilissima partita. Siamo stati molto bravi dopo il primo quarto a livello difensivo e in attacco siamo finalmente riusciti a trovare i nostri vantaggi con le varie chiamate. Ad ogni break di Moncalieri siamo sempre riusciti a rispondere senza mai abbassare la guardia. Sono veramente contento di questi ragazzi che dopo una prima parte di stagione stanno dimostrando che il duro lavoro in palestra paga sempre. Con questa mentalità abbiamo ancora delle chance per entrare nei playoff”

Prossima sfida Mercoledì 1 marzo in casa alle 19.30 con Abet Bra.

Under 17 Gold: ritorno alla vittoria!

Primac Savigliano – Granda College Cuneo 57 – 51

Primac Savigliano: Ambrosino A, Ambrosino S., Di Maria L., Di Maria M., Alladio, Rivarossa, Mellano, Allemandi, Corradini, Pintavalle, Chiapello. All. Giannotto Ass. Ramonda.

Finalmente l’Under 17 Gold torna alla vittoria con una buonissima partita in casa contro Cuneo. La partita inizia bene per i biancorossi che partono forti fin da subito trovando ottime soluzioni in attacco e difendendo molto bene di squadra. Gli avversari riescono a rimanere in scia grazie ai numerosi tiri liberi guadagnati.

Nel secondo quarto è ancora Savigliano che impatta bene e continua a macinare gioco. In difesa l’agonismo dei ragazzi aumenta sempre di più, riuscendo a guadagnarsi un piccolo vantaggio. Alla ripresa Savigliano però sembra rimasta negli spogliatoi e gli avversari riescono anche a portarsi sopra di 5 lunghezze. Coach Giannotto non ci sta e chiama time out per svegliare i suoi che dopo alcuni minuti di blackout si svegliano e si riportano in vantaggio.

Nell’ultimo periodo Savigliano si comporta da squadra e con uno sforzo generale, da parte di tutti, riescono a chiudere la partita vincendola e aggiudicandosi i 2 punti.

“Sono contento”, commenta coach Giannotto, “Abbiamo messo in campo una bella prova figlia dei buoni allenamenti dell’ultimo periodo. Come staff abbiamo cercato delle soluzioni per migliorare in ogni ambito e stanno dando i suoi frutti. Avanti così!”

Prossima partita: Venerdì 3 marzo ore 19.30 vs Campus Piemonte.

Aquilotti: bellissima partita!

Acaja Fossano – Amatori Basket Savigliano

(8-2; 6-6; 4-8; 16-2; 8-8; 8-10)

Amatori Basket Savigliano ASD: Aita, Barge, Bustos, Motta, Moustamir, Paschetta, Pirela, Quadi, Singh. All. Fiorito – Sbrozzi.Nella seconda partita del campionato Aquilotti l’Amatori Basket Savigliano targate Savimacos, si è ben comportata nella trasferta di Fossano vs Acaja.

Finisce in perfetta parità con 2 tempi persi, 2 pareggiati e infine, 2 vinti. Da segnalare l’ultimo periodo, decisivo per le sorti finali dell’incontro, nel quale le nostre giovanissime patere, sotto nel punteggio per buona parte dei 6’ regolamentari, sono stati autori di una bellissima rimonta conclusa con il canestro decisivo sul suono della sirena.

Grande entusiasmo da parte di tutti i ragazzi che stanno migliorando partita dopo partita. Prossimo match: Giovedì 9 marzo ore 18.30 vs Gators bianchi presso il Palazzetto dello Sport Giolitti di Savigliano.

Under 14 Silver: Che miglioramento!

B.C. Mondovì – Carrozzeria Longo Savigliano 55 – 61

(15-15; 15-11; 10-15; 15-20)

Carrozzeria Longo Savigliano: Ambrosino (Cap); Arlorio, Beccaria, Corradini, Giyrezi, Panero, Rinaldi, Regis, Sogno, Zavoreti. All. Giannotto – Fiorito.

Ottimo esordio nella seconda fase del Campionato Under 14 per la squadra dell’Amatori Basket Savigliano targata Carrozzeria Longo, che conquista una bellissima vittoria in trasferta sul campo della Pallacanestro Mondovì; squadra che pochi mesi fa si era imposta al PalaFerrua di quasi 40 punti.

In questa partita però i biancorossi hanno ben altro piglio e sono bravi a non mollare per tutto l’arco della partita, ribattendo colpo su colpo alle sortite offensive della squadra padrona di casa.

Con un ultimo quarto giocato in maniera decisamente accorta, i giovani saviglianesi riescono a vincere una combattutissima partita contro un avversario nettamente superiore per taglia fisica. Grande soddisfazione da parte di tutta la squadra che nella partita odierna ha visto ogni singolo componente della formazione portare il proprio contributo alla vittoria finale.

Prossima partita: Venerdì 3 marzo ore 18:15 vs Borsi Ceva presso il PalaFerrua di Savigliano.

Esordienti: continuiamo a crescere!

A.B. Savigliano – Towers Basket Ceva 17-7 (49-9)

A.B. Savigliano: Zhenchen, Mana, Allasia, Gosmar, Cuni, Depetris, Giraudo, Pintavalle, Maggiore, Pirela, Testa All: Bacci-Fiorito-Bono.

Buona partita che dimostra la crescita dei ragazzi saviglianesi soprattutto nella metà campo difensiva. In tutti e sei i tempi le Pantere sono riuscite a tenere alta l’intensità recuperando molti palloni. Da migliorare ancora la precisione sotto canestro e un po’ l’aspetto della collaborazione in attacco, ma i coach sono fiduciosi visto il lavoro dei ragazzi che anche questo aspetto migliorerà.

Da sottolineare la crescita di tutti i ragazzi scesi in campo, sicuramente la partecipazione anche al campionato Under 13 sta aiutando e molto nel campionato Esordienti.

Brave Pantere!

Juniores CSI: Partita buttata via!

MPM Savigliano – ABA Saluzzo 52-62

MPM Savigliano: Bergui, Schiavone, Mellano, Ruffino, Tagliano, Gallino, Rosso, Bonelli, Sulejmanovic, Carta, Rivoira All. Ramonda Ass. Giannotto

Brutta sconfitta per le pantere targate MPM partecipanti al campionato Juniores CSI.

Dopo un primo tempo ben condotto dalle pantere, soprattutto in fase offensiva, in cui le idee sembravano funzionare nonostante una fase difensiva non perfetta, nel terzo quarto si fatica a lavorare di squadra e il risultato è che i ragazzi di coach Ramonda fanno fatica a trovare la via del canestro.

Nel quarto periodo la squadra non esiste più, ognuno va per la sua via e spesso le azioni si concludono in 1v5. A 4’ dal termine della partita i saluzzesi salgono nel punteggio e, nonostante questo, le pantere continuano ad insistere con azioni individuali che ovviamente non portano da nessuna parte.

La partita finirà sul risultato di 52-62 a favore della compagine saluzzese.

