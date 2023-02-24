Raduno a Volpiano per la Rappresentativa U17 Piemonte VdA: tre cuneesi fra i convocati

Raduno al “Bertolotti” di Volpiano per la Rappresentativa Regionale U17 Piemonte Vda, in vista del Torneo delle Regioni 2023: la selezione si ritroverà, presso l’impianto di Via Trento, mercoledì 1° marzo alle 13.30. L’elenco dei convocati, fra cui figurano tre atleti dalla provincia di Cuneo, calciatori di Giovanile Centallo, Albese e Fossano.
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|BAANA
|RAYANE
|PRO EUREKA
|BESKOROVAYNYY
|MATTIA
|CITTA DI COSSATO
|CABELLA
|MATTEO
|ASTI
|CORONA
|LORENZO
|TURRICOLA TERRUGGIA
|COTRONEO
|ANTONIO
|PRO EUREKA
|DE LUCA
|VINCENZO
|LASCARIS
|DE DOMINICIS
|MATTIA
|PINEROLO
|FERRARI
|ENZO
|VERBANIA CALCIO
|GALLOTTI
|FEDERICO
|GOZZANO
|GARRO
|DAVIDE
|ASTI
|GIACONA
|MATTEO
|BORGOSESIA CALCIO
|GIRAUDO
|ETTORE
|GIOVANILE CENTALLO 2006
|GIRONDA
|ANDREA
|CHISOLA CALCIO
|ITALIANO
|FABIO EMANUELE
|LASCARIS
|LA MONICA
|STANISLAS
|NICHELINO HESPERIA
|LUCCA
|RICCARDO
|VOLPIANO PIANESE
|MAMMOLENTI
|DAVIDE
|LASCARIS
|MANCINO
|CHRISTIAN
|CHIERI
|MANICONE
|ALESSANDRO
|ASTI
|PAULIUC
|NICOLO
|CHISOLA CALCIO
|PILETTA
|SIMONE
|BORGOSESIA CALCIO
|RIVERDITI
|JACOPO
|ALBESE CALCIO
|SOLAVAGIONE
|GIACOMO
|FOSSANO CALCIO
|TAGLIENTO
|CRISTIAN
|MIRAFIORI
|UKPONMWAN
|ETINOSHAPPINESS
|NICHELINO HESPERIA
|VALENTE
|LORENZO
|VANCHIGLIA 1915
|VALENTINI
|FEDERICO
|CHIERI
|VILLANO
|FRANCESCO
|CHISOLA CALCIO
|VIOTTO
|EDOARDO
|CE.VER.SA.MA BIELLA