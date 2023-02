Raduno a Volpiano per la Rappresentativa U17 Piemonte VdA: tre cuneesi fra i convocati

Raduno al “Bertolotti” di Volpiano per la Rappresentativa Regionale U17 Piemonte Vda, in vista del Torneo delle Regioni 2023: la selezione si ritroverà, presso l’impianto di Via Trento, mercoledì 1° marzo alle 13.30. L’elenco dei convocati, fra cui figurano tre atleti dalla provincia di Cuneo, calciatori di Giovanile Centallo, Albese e Fossano.

COGNOME NOME SOCIETA’ BAANA RAYANE PRO EUREKA BESKOROVAYNYY MATTIA CITTA DI COSSATO CABELLA MATTEO ASTI CORONA LORENZO TURRICOLA TERRUGGIA COTRONEO ANTONIO PRO EUREKA DE LUCA VINCENZO LASCARIS DE DOMINICIS MATTIA PINEROLO FERRARI ENZO VERBANIA CALCIO GALLOTTI FEDERICO GOZZANO GARRO DAVIDE ASTI GIACONA MATTEO BORGOSESIA CALCIO GIRAUDO ETTORE GIOVANILE CENTALLO 2006 GIRONDA ANDREA CHISOLA CALCIO ITALIANO FABIO EMANUELE LASCARIS LA MONICA STANISLAS NICHELINO HESPERIA LUCCA RICCARDO VOLPIANO PIANESE MAMMOLENTI DAVIDE LASCARIS MANCINO CHRISTIAN CHIERI MANICONE ALESSANDRO ASTI PAULIUC NICOLO CHISOLA CALCIO PILETTA SIMONE BORGOSESIA CALCIO RIVERDITI JACOPO ALBESE CALCIO SOLAVAGIONE GIACOMO FOSSANO CALCIO TAGLIENTO CRISTIAN MIRAFIORI UKPONMWAN ETINOSHAPPINESS NICHELINO HESPERIA VALENTE LORENZO VANCHIGLIA 1915 VALENTINI FEDERICO CHIERI VILLANO FRANCESCO CHISOLA CALCIO VIOTTO EDOARDO CE.VER.SA.MA BIELLA