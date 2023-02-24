Raduno a Volpiano per la Rappresentativa U17 Piemonte VdA: tre cuneesi fra i convocati

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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Foto https://piemontevda.lnd.it/

Raduno al “Bertolotti” di Volpiano per la Rappresentativa Regionale U17 Piemonte Vda, in vista del Torneo delle Regioni 2023: la selezione si ritroverà, presso l’impianto di Via Trento, mercoledì 1° marzo alle 13.30. L’elenco dei convocati, fra cui figurano tre atleti dalla provincia di Cuneo, calciatori di Giovanile Centallo, Albese e Fossano.

COGNOME NOME SOCIETA’
BAANA RAYANE PRO EUREKA
BESKOROVAYNYY MATTIA CITTA DI COSSATO
CABELLA MATTEO ASTI
CORONA LORENZO TURRICOLA TERRUGGIA
COTRONEO ANTONIO PRO EUREKA
DE LUCA VINCENZO LASCARIS
DE DOMINICIS MATTIA PINEROLO
FERRARI ENZO VERBANIA CALCIO
GALLOTTI FEDERICO GOZZANO
GARRO DAVIDE ASTI
GIACONA MATTEO BORGOSESIA CALCIO
GIRAUDO ETTORE GIOVANILE CENTALLO 2006
GIRONDA ANDREA CHISOLA CALCIO
ITALIANO FABIO EMANUELE LASCARIS
LA MONICA STANISLAS NICHELINO HESPERIA
LUCCA RICCARDO VOLPIANO PIANESE
MAMMOLENTI DAVIDE LASCARIS
MANCINO CHRISTIAN CHIERI
MANICONE ALESSANDRO ASTI
PAULIUC NICOLO CHISOLA CALCIO
PILETTA SIMONE  BORGOSESIA CALCIO
RIVERDITI JACOPO ALBESE CALCIO
SOLAVAGIONE GIACOMO FOSSANO CALCIO
TAGLIENTO CRISTIAN MIRAFIORI
UKPONMWAN ETINOSHAPPINESS NICHELINO HESPERIA
VALENTE LORENZO VANCHIGLIA 1915
VALENTINI FEDERICO CHIERI
VILLANO FRANCESCO CHISOLA CALCIO
VIOTTO EDOARDO CE.VER.SA.MA BIELLA

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