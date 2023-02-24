Amichevole con la Juventus per la Rappresentativa U15 Piemonte-VdA: i convocati

Mercoledì 1° marzo alle ore 13.30 la Rappresentativa Regionale Under 15 Piemonte Vda si radunerà presso lo “Juventus Ceter” di Vinovo: alle 15, è in programma un’amichevole con i pari età della Juventus FC. L’elenco dei convocati.
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|AGGERO
|PIETRO
|G.S.D. VOLPIANO PIANESE
|ATZENI
|DIEGO STEFANO
|A.S.D. S.G. DERTHONA
|BARBERO
|GIOVANNI
|A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006
|BELLINGHERI
|FILIPPO
|A.S.D. CITTA DI BAVENO 1908
|CALAMITA
|SAMUELE
|A.S.D. CHISOLA CALCIO
|CAMMARATA
|FRANCESCO
|A.S.D. CHISOLA CALCIO
|CASTALDI
|TOMMASO
|G.S.D. LASCARIS
|CROZZA
|EDOARDO
|A.S.D. S.G. DERTHONA
|DE ROSA
|LORENZO
|A.S.D. DON BOSCO ALESSANDRIA
|DE VITA
|ALESSANDRO
|A.S.D. CITTA DI BAVENO 1908
|DELL’AGNESE
|GIOVANNI
|U.S. IVREA CALCIO ASD
|DUTTO
|PIETRO
|SSDARL A.C. CUNEO 1905 OLMO
|GARBELLINI
|FABIO
|A.S.D. CHIERI
|ISOARDI
|DAVIDE
|A.S.D. SALICE
|LOI
|GIANLUCA
|POL. MIRAFIORI A.S.D.
|MOLON
|SIMONE
|U.S.D. ALPIGNANO
|ORTOLANO
|FILIPPO
|A.S.D. ASTI
|PALUMBO
|STEFANO
|A.S.D. CHIERI
|RAVIOLA
|VITTORIO
|U.S.D. PIANEZZA
|RECI
|EDOARDO
|G.S.D. VOLPIANO PIANESE
|SHITA
|MAJKI
|FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.
|SUDANO
|AARON
|A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI