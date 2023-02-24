Amichevole con la Juventus per la Rappresentativa U15 Piemonte-VdA: i convocati

Da
REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
-
0
1

Mercoledì 1° marzo alle ore 13.30 la Rappresentativa Regionale Under 15 Piemonte Vda si radunerà presso lo “Juventus Ceter” di Vinovo: alle 15, è in programma un’amichevole con i pari età della Juventus FC. L’elenco dei convocati.

COGNOME NOME SOCIETA’
AGGERO PIETRO G.S.D. VOLPIANO PIANESE
ATZENI DIEGO STEFANO A.S.D. S.G. DERTHONA
BARBERO GIOVANNI A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006
BELLINGHERI FILIPPO A.S.D. CITTA DI BAVENO 1908
CALAMITA SAMUELE A.S.D. CHISOLA CALCIO
CAMMARATA FRANCESCO A.S.D. CHISOLA CALCIO
CASTALDI TOMMASO G.S.D. LASCARIS
CROZZA EDOARDO A.S.D. S.G. DERTHONA
DE ROSA LORENZO A.S.D. DON BOSCO ALESSANDRIA
DE VITA ALESSANDRO A.S.D. CITTA DI BAVENO 1908
DELL’AGNESE GIOVANNI U.S. IVREA CALCIO ASD
DUTTO PIETRO SSDARL A.C. CUNEO 1905 OLMO
GARBELLINI FABIO A.S.D. CHIERI
ISOARDI DAVIDE A.S.D. SALICE
LOI GIANLUCA POL. MIRAFIORI A.S.D.
MOLON SIMONE U.S.D. ALPIGNANO
ORTOLANO FILIPPO A.S.D. ASTI
PALUMBO STEFANO A.S.D. CHIERI
RAVIOLA VITTORIO U.S.D. PIANEZZA
RECI EDOARDO G.S.D. VOLPIANO PIANESE
SHITA MAJKI FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.
SUDANO AARON A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI

Articoli correlatiAltri del medesimo