Volley A2/F – Tempo di recuperi e big match: la LPM Bam Mondovì riceve al Palamanera la capolista Trento

Non si è ancora spenta l’eco della giornata domenicale che è già di nuovo tempo di A2 femminile di pallavolo. Tra oggi e domani sono infatti previsti tre importanti recuperi per il Girone A, grazie ai quali si scriverà più chiaramente la classifica a sole due giornate dalla fine della regular season. I tre recuperi fanno parte della quindicesima giornata di campionato, e sono stati rinviati il 18 gennaio per permettere alle squadre di disputare i quarti di finale di Coppa Italia.

Sfida improba per la LPM Bam Mondovì, che alle 19.30 di mercoledì 22 affronta la capolista ITAS Trentino. Le ragazze allenate da coach Stefano Saja hanno rimediato a una partenza di campionato da tre sconfitte consecutive con una cavalcata di 15 successi in 16 gare da lì in poi, attestandosi in vetta alla classifica con margine su Brescia e tutte le altre. Il primo di questi successi fu proprio contro il “Puma”, sconfitto 3-0 nella gara di andata.

Il momento per le monregalesi è però molto positivo, grazie ad una striscia aperta di sette successi consecutivi che le ha riportate al terzo posto in graduatoria. La vittoria contro una ostica Olbia ha dimostrato come la LPM possa giocarsela contro ogni avversaria, anche grazie alle prestazioni sempre migliori dell’opposto Decortes, salita decisamente di tono nel 2023.

I recuperi si apriranno nella serata odierna, con la sfida tra Valsabbina Millenium Brescia e Orocash Lecco. Non dovrebbe esserci partita tra le due compagini, con Brescia che ha superato il periodo di appannamento di gennaio ed è seconda da sola. Per contro le lecchesi avevano fatto addirittura un pensierino alla qualificazione alla Pool Promozione, ma alcune sconfitte negli ultimi turni e la perdurante assenza dell’opposto Bracchi hanno fatto svanire il sogno.

Molto più interessante è, sulla carta, la sfida tra Bsc Materials Sassuolo e Futura Giovani Busto Arsizio, le due compagini al terzo posto in classifica alla pari con la LPM Bam Mondovì. Entrambe le squadre hanno subito qualche piccolo passaggio a vuoto nelle ultime uscite, e possono usare questa gara per trovare una posizione migliore in vista della Pool Promozione.

SERIE A2 FEMMINILE – RECUPERI (21-22/2)

Valsabbina Millenium Brescia – Orocash Lecco (21/2)

Lpm Bam Mondovì – Itas Trentino (22/2)

Bsc Materials Sassuolo – Futura Giovani Busto Arsizio (22/2)

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA

Itas Trentino* 48 Valsabbina Millenium Brescia* 42 Futura Giovani Busto Arsizio* 39 Lpm Bam Mondovì* 39 Bsc Materials Sassuolo* 39 Tecnoteam Albese Volley Como 27 Volley Hermaea Olbia 24 D&A Esperia Cremona 24 Orocash Lecco* 21 Chromavis Eco Db Offanengo 21 Emilbronzo 2000 Montale 18 Club Italia 9 *1 partita in meno

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 21 (26/2)

Volley Hermaea Olbia – Emilbronzo 2000 Montale

Valsabbina Millenium Brescia – Club Italia

Bsc Materials Sassuolo – Chromavis Eco Db Offanengo

Lpm Bam Mondovì – D&a Esperia Cremona

Itas Trentino – Orocash Lecco

Futura Giovani Busto Arsizio – Tecnoteam Albese Volley Como