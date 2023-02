Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì ospita Olbia in una nuova settimana con tre gare; Brescia rischia con Albese

Ventesima giornata per la Serie A2 femminile di pallavolo, terzultima della regular season. Inizia una nuova settimana da tre partite la LPM Bam Mondovì, che domenica alle ore 17.00 ospita la Volley Hermaea Olbia. La sfida darà il via ad un trittico che vedrà le monregalesi impegnate, sempre in casa, anche mercoledì 22 alle 19.30 contro la capolista Itas Trentino e domenica 26 alle 17.00 contro la D&a Esperia Cremona.

In crescita e reduce da sei vittorie consecutive in campionato, il “Puma” è risalito fino al terzo posto in classifica ed affronta la formazione sarda, che si impose 3-2 in rimonta, con la LPM davanti 24-21 nel quarto set. Lontano dall’isola, però, il rendimento stagionale delle biancoazzurre è però pessimo, con una sola vittoria (per di più ad inizio anno) e otto sconfitte consecutive.

Il sestetto di coach Solforati è invece reduce da una spettacolare rimonta in quel di Sassuolo, da 0-2 a 3-2, che mette il timbro sul buon periodo di forma. Iniziare con tre punti il tris di impegni sarebbe molto importante, anche a causa degli impegni molto abbordabili, come vedremo tra poco, di tutte le concorrenti dirette per la Pool Promozione. Proprio a Sassuolo la LPM ha strappato il biglietto di accesso per la Pool che includerà le migliori 12 squadre, primo obiettivo stagionale.

Seguirà poi la sfida infrasettimanale con la capolista Trentino, che dalla vittoria contro Mondovì dell’andata ha fatto partire un filotto di 13 vittorie in 14 partite. La partita è il recupero della quarta giornata di ritorno, prevista originariamente per il 18 gennaio, e rinviata per l’impegno delle due squadre nei quarti di finale della Coppa Italia.

Proprio la ITAS Trentino avrà la sua settimana composta da tre trasferte, la prima contro la Emilbronzo 2000 Montale penultima. Pochissimi i rischi anche per le compagne di viaggio della LPM Bam Mondovì, entrambe in trasferta: la Bsc Materials Sassuolo sul campo del Club Italia e la Futura Giovani Busto Arsizio in casa della D&a Esperia Cremona. Chi invece può trovare qualche ostacolo in più è la Valsabbina Millenium Brescia, che ospita la Tecnoteam Albese Volley Como: quest’ultima è una delle formazioni più in forma del girone, con una striscia aperta di cinque vittorie consecutive.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 20 (18-19/2)

Club Italia – Bsc Materials Sassuolo (18/2)

D&a Esperia Cremona – Futura Giovani Busto Arsizio (18/2)

Valsabbina Millenium Brescia – Tecnoteam Albese Volley Como (18/2)

Emilbronzo 2000 Montale – Itas Trentino

Orocash Lecco – Chromavis Eco Db Offanengo

Lpm Bam Mondovì – Volley Hermaea Olbia

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA