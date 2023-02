Nuova filiale per Intesa Sanpaolo

Il Sindaco di Verzuolo GianCarlo Panero ha incontrato i referenti della Direzione Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo. Dall’incontro è emerso come dal 24 marzo 2023 lo sportello Intesa Sanpaolo di Verzuolo diventerà filiale, acquisendo autonomia contabile e diventando punto di riferimento per la Valle Varaita. Un’iniziativa che sarà accompagnata da una ristrutturazione degli uffici di Piazza Martiri della Libertà.

«Un’operazione eccezionale, in un momento generale di chiusura di numerosi sportelli bancari – spiega il Sindaco GianCarlo Panero -. Una scelta che ci dicono genererà anche un aumento dei servizi offerti».

Le implementazioni dovrebbero avvenire entro l’estate. «La trasformazione del punto operativo Intesa Sanpaolo di Verzuolo è un avvicinamento per la comunità della Valle Varaita che ha oggi come filiale di riferimento quella di Saluzzo – prosegue il Sindaco Panero -. Insieme alla messa a regime, in ambito sanitario, della Casa della Comunità è un’iniziativa che consente di valorizzare ulteriormente il territorio».