I Punti Informativi Forestali sul territorio dell’Unione Montana Alta Langa

Il Punto Informativo Forestale (P.I.F.) è un servizio di rilevante importanza per il territorio, è gratuito ed è rivolto a tutti gli utenti che necessitano avere informazioni sulla gestione del bosco e del territorio in generale, a integrazione dell’attività svolta dagli Sportelli forestali. L’attività è finanziata dalla Regione Piemonte in collaborazione con IPLA.

Si trasmettono, in allegato, gli orari dei PIF dislocati presso gli uffici dell’Unione Montana Alta Langa a Bossolasco e nei Comuni di Camerana, Cortemilia e Rocchetta Belbo fino al mese di giugno.