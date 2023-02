A Racconigi tra composizioni e armonie alla Pinacoteca civica Levis Sismonda

Sabato 18 febbraio, negli spazi della Pinacoteca Civica Levis Sismonda di Racconigi, in piazza Vittorio Emanuele II, 15 si svolgerà il doppio appuntamento collaterale alla mostra intitolata “Alfredo Billetto. Un inconscio dissolto”.

Alle 16 si terrà una visita guidata alla mostra, condotta dal curatore Giuseppe Biasutti, mentre alle 17 il pubblico potrà assistere ad una performance musicale nel corso della quale si esibiranno al flauto Simone Billetto, figlio dell’artista e al pianoforte la musicista Marina Gallerani.

Il Duo Billetto-Gallerani si è formato nel 1990 e ha maturato una proficua e riconosciuta collaborazione artistica, realizzando numerosi concerti e produzioni musicali, sia in formazione di Duo che in altre formazioni cameristiche o orchestrali. Nel corso del tempo il Duo si è esibito sia in Italia che all’estero, presso: Haldensleben (Germania), Internazionales Studentenorcherster Haldensleben (Germania), ADMO, FIDAS, Castello di Compiano – Premio Letterario P.E.N. Club (Parma), Tourismusverein Seis am Schlern- Kulturhauss O.V Wolkestein- Seis, Orchestra Filarmonica di Torino, Castello di Verduno (CN), FAI, Palazzo Barolo (TO),Unione Europea – Regione Piemonte – Kracovia (Polonia) e Consolato di Colonia – Dusseldorf (Germania), Lingotto(TO), Sede del FAI di Torino, Unione Industriale (TO), Duomo di Torino.REGIONE PIEMONTE, Politecnico di Torino, AGIMUS (TO). Gruppo Artisti San Filippo (TO), Circolo della Stampa di Milano. I programmi da loro eseguiti, spaziano dalla musica di repertorio, a musiche originali.