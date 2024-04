Pallacanestro Farigliano, tutti i risultati della settimana: l’Under 14 a podio all’“Adriatica Cup Under 14” di Pesaro

La Pallacanestro Farigliano ha partecipato al torneo nazionale “Adriatica Cup Under 14” a Pesaro insieme ad alcuni innesti dell’Olimpo Alba. Si tratta di una delle principali manifestazioni sportive nazionali con ben 24 squadre partecipanti dalla Lombardia, Veneto, Lazio, Campania, Emilia Romagna, oltre che dal Piemonte.

Farigliano si piazza al primo posto del girone e conquista facilmente la semifinale nella quale incontra la più fisica formazione di Pescate. L’intensità e il ritmo elevato sono le caratteristiche di una gara combattuta punto a punto per 40’ in cui ogni piccola imprecisione viene pagano a caro prezzo. Alla fine la PF non concretizza le ultime occasioni e Pescate riesce ad aggiudicarsi la finale in cui vincerà il Torneo. I fariglianesi conquistano comunque un meritatissimo terzo posto imponendosi su Loreto per 58-44.

PF. Porro, Massano, Manfredi, Avico, Voghera, Taricco, Osson, Cillario, Revelli, Scarano, Marenco, Bianciotto. All. Bitner, Sappa.

Torneo Langhe Roero, doppio sesto posto per Under 13 ed Esordienti – Ottima prestazione per i 2011 della Pallacanestro Farigliano nei tre giorni di torneo casalingo organizzato in collaborazione con Olimpo Alba. All’esordio di venerdì mattina, proprio contro gli albesi, una PF grintosa per 20′ cede nei rimanenti minuti, causa problemi di falli, il passo all’Olimpo. Fariglianesi sconfitti per 45-56. Nel pomeriggio con un’ottima prestazione offensiva vincono invece su Torino Alfieri per 67 a 54 e sabato contro la forte Gazzada, la PF riesce a fare un’ottima gara ma il risultato premia i lombardi. La PF sfodera poi un’ottima prestazione su entrambi i lati del campo vincendo in extremis 43 a 42 su Stezzano e accede alla finale per il quinto posto. La domenica mattina affronta dunque il Derthona Basket: buon ritmo per i locali nei primi 20′ e vantaggio meritato per 27-24 ma nell’ultimo periodo gli ospiti allungano e superano fino al 55-45 finale.

Cerato, Viara, Musso, Castellino, Occelli, Novarese, Galleano, Sartirano, Taricco, Tedesco. All. Giachello.

Ottima prova per i 2012 della PF nei tre giorni di torneo organizzato in collaborazione con Olimpo Alba. Nell’esordio di venerdì mattina i fariglianesi affrontano Tigullio in un match molto equilibrato che termina 7-9 per i liguri. Nel pomeriggio la PF affronta la temibile Stella Azzurra Roma (vincitrice del torneo nelle ultime due edizioni) in un match però a senso unico per i piemontesi che si impongono 12-4 grazie a un buon gioco in attacco ed efficace intensità in difesa. I gatti rossi affrontano quindi Tezenis Verona, senza sfigurare contro un avversario molto forte che vincerà poi il torneo. Contro i coetanei di Oleggio, i langaroli si giocano lo slot per il 5° posto contro nuovamente Tigullio che anche questa volta ha la meglio sulla formazione fariglianese. Si ringrazia la società ligure Olimpia Basket Arma di Taggia per aver permesso a tre suoi atleti di partecipare a questa bella esperienza con i nostri colori

Grosso, Pecchenino, Mara, Fenocchio, Dell’orto, Borra, Romana, Rinaudo, Bruno, Gorgone, Laura, Puglia. All.Schellino

Aquilotti al “Città di Cuneo” – Bellissima esperienza per il gruppo 2013/2014 della Pallacanestro Farigliano, che, nelle giornate del 25, 26 e 27 aprile, ha partecipato nella stupenda cornice dello Sportarea di Cuneo e del Palazzetto dello Sport di Boves (gremiti di genitori e sostenitori) al V Torneo Città di Cuneo. Nella prima giornata, la PF composta da 6 atleti del 2013 e da 6 atleti de 2014, ha vinto la prima partita contro Poliportiva Gandhi Torino per 13-11 e ha perso nettamente la seconda contro Aics Forlì (16-8). Nella seconda giornata Farigliano si è arreso 16 a 8 contro la forte San Mauro Torinese per poi superare nettamente 16-8 i padroni di casa di Cuneo “arancione” nella finalina per il settimo posto.

PF. Barbiero, Balbi, Bongioanni, Calleri, Devalle, Dutto, Gallo, Griseri, Hincu, Musso, Paccani, Raineri. All. Bolgioni.

Under17 Gold

5 PARI 49

PF AUT TRE VALLI 86

Bella vittoria esterna a Torino, nell’ultima giornata della seconda fase, che la PF chiude imbattuta, centrando così la semifinale regionale di Coppa Piemonte a fine maggio. Il risultato non è mai in discussione e Farigliano progressivamente aumenta il vantaggio alternando soluzioni offensive e difensive, con ottime collaborazioni che spaccano il match già all’intervallo. Con un terzo tempo da 8-25, Farigliano chiude il match, per poi giocare un ultimo quarto meno intenso. Adesso la semifinale regionale contro la forte e temuta Tortona.

Alberione, Manera, Manfredi, Manzi, Mariani, Roagna, Schellino,Viara, Zavattero Bottero. All. Alberione/Manfredi

Allievi CSI

AUX.CUNEO 49

BASKET CARRÙ 78

Iniziano bene i ragazzi carrucesi nella gara 1 dei play off. Dopo il 10 a 21 del primo quarto, nel secondo i padroni di casa provano a impensierire i viaggianti ma non trovano le soluzioni che vorrebbero. L’allungo decisivo arriva nel terzo quarto: Carrù gioca di squadra, senza affrettare le soluzioni offensive, calando un parziale di 17 a 24.

BASKET CARRÙ. Alessandria Bagiacchi Barroero Capellaro Garola Lasagna Prandi Sarotto Zoppi Rossi Sappa Viara. All. Casetta