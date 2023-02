Raduno a Centallo per la Rappresentativa U19 Piemonte VdA: “Stiamo creando un gruppo” (VIDEO)

Il momento della costruzione del gruppo, in attesa del grande evento. Raduno a Centallo per la Rappresentativa Under 19 Piemonte VdA che si è ritrovata oggi (8 febbraio) sullo splendido sintetico di Via delle Scuole per una nuova seduta di allenamento agli ordini di mister Luciano Loparco e del suo staff.

Una sessione che giunge il day after l’ufficializzazione dei calendari e dei campi da gioco del Torneo delle Regioni 2023 che, ricordiamo, si terrà proprio in terra sabauda dal 21 al 27 aprile prossimo. Proprio il campo, casa della Giovanile Centallo, è fra quelli scelti dal Comitato Regionale della LND per ospitare alcune gare della kermesse nella fase a gironi (gli altri due in Granda sono i sintetici del Parco della Gioventù a Cuneo e della Monregale a Mondovì).

Un momento cruciale di avvicinamento al TDR 2023: dopo una fase di scrematura a fine 2022, l’obiettivo è quello di creare un gruppo solido, poco a poco definitivo (anche se le selezioni continueranno ancora nelle prossime settimane), per farsi trovare pronti al tanto atteso appuntamento.

“Siamo partiti da lontano, abbiamo valutato più di 350 ragazzi grazie alla disponibilità delle società sportive. – così il Selezionatore e Direttore Tecnico Luciano Loparco – Siamo arrivati al giro di boa, per lavorare sul gruppo e sui ruoli che mancano, con la porta che resta sempre aperta a tutti, anche se la cerchia si sta chiudendo sui 26-27 ragazzi che già abbiamo. Stiamo costruendo il gruppo: è fondamentale che i ragazzi si conoscano tra di loro e comincino a capire l’importanza del Torneo delle Regioni: saremo i padroni di casa, è un forte stimolo ed anche per me, che ho deciso di rimettermi in gioco, un’esperienza che dovrebbero provare tutti. La volontà è quella di fare bene”.

Fra i convocati per il raduno odierno, anche cinque atleti cuneesi: Riccardo Bergonzi e Lorenzo Dell’Anno (Alba Calcio), Pietro Botasso (AC Cuneo 1905 Olmo), Manuel Matija e David Ndoj (Sommariva Perno).

Di seguito l’elenco completo