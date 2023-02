TORNEO DELLE REGIONI 2023 – Ufficiali i calendari ed i campi di tutte le gare

Ufficiali le date, i campi, e gli orari delle partite del Torneo delle Regioni 2023 che si terrà in Piemonte dal 21 al 27 aprile.

59° TORNEO DELLE REGIONI – CATEGORIA UNDER 19

Si trascrive – qui di seguito – il calendario gare della prima fase del 59° Torneo delle Regioni – categoria Under 19:

GIRONE A

1° turno – 21 aprile 2023 – ore 14.30

LIGURIA-SARDEGNA

“Monregale A” C.so Francia – Mondovì (CN)

CAMPANIA-TOSCANA

“Parco Gioventu” Via Porta Mondovi 15-Cuneo

2° turno – 22 aprile 2023 – ore 14.30

SARDEGNA-CAMPANIA

“Parco Gioventu” Via Porta Mondovi 15- Cuneo

TOSCANA-LIGURIA

Via delle Scuole – Centallo

3° turno – 23 aprile 2023 – ore 14.30

CAMPANIA-LIGURIA

“Monregale A” C.so Francia – Mondovì (CN)

SARDEGNA-TOSCANA

Via delle Scuole – Centallo (CN)

GIRONE B

1° turno – 21 aprile 2023 – ore 14.30

PIEMONTE VALLE D’AOSTA-MARCHE

“Bertolotti” via San Grato 5- Volpiano (TO)

SICILIA-BASILICATA

Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)

2° turno – 22 aprile 2023 – ore 14.30

MARCHE-SICILIA

Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)

BASILICATA-PIEMONTE VALLE D’AOSTA

“Bertolotti” via San Grato 5- Volpiano (TO)

3° turno – 23 aprile 2023 – ore 14.30

SICILIA-PIEMONTE VALLE D’AOSTA

“Bertolotti” via San Grato 5- Volpiano (TO)

MARCHE-BASILICATA

Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)

GIRONE C

1° turno – 21 aprile 2023 – ore 14.30

FRIULI VENEZIA GIULIA-LAZIO

“Piola” Via Massaua – Vercelli

PUGLIA-LOMBARDIA

Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL)

2° turno – 22 aprile 2023 – ore 14.30

PUGLIA-FRIULI VENEZIA GIULIA

Via D. Graziosi – Granozzo con Monticello (NO)

LOMBARDIA – LAZIO

Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL)

3° turno – 23 aprile 2023 – ore 14.30

LAZIO-PUGLIA

“Piola” Via Massaua – Vercelli

LOMBARDIA-FRIULI VENEZIA GIULIA

Via D. Graziosi – Granozzo con Monticello (NO)

GIRONE D

1° turno- 21 aprile 2023 – ore 14.30

MOLISE-BOLZANO

Viale Italia 28 – Cantalupa (TO)

EMILIA ROMAGNA-ABRUZZO

Via del Castello – Vinovo (TO)

2° turno – 22 aprile 2023 – ore 14.30

EMILIA ROMAGNA-MOLISE

Via del Castello – Vinovo (TO)

ABRUZZO-BOLZANO

Viale Italia 28 – Cantalupa (TO)

3° turno – 23 aprile 2023 – ore 14.30

BOLZANO-EMILIA ROMAGNA

Via del Castello – Vinovo (TO)

MOLISE-ABRUZZO

Viale Italia 28 – Cantalupa (TO)

GIRONE E

1° turno – 21 aprile 2023 – ore 14.30

TRENTO-UMBRIA

P.le Curotti – Domodossola (VB)

CALABRIA-VENETO

Via Segu’ – Baveno (VB)

2° turno – 22 aprile 2023 – ore 14.30

UMBRIA-CALABRIA

Via Segu’ – Baveno (VB)

VENETO-TRENTO

P.le Curotti – Domodossola (VB)

3° turno – 23 aprile 2023 – ore 14.30

CALABRIA-TRENTO

Via Segu’ – Baveno (VB)

UMBRIA-VENETO

P.le Curotti – Domodossola (VB)

59° TORNEO DELLE REGIONI – CATEGORIA FEMMINILE

Si trascrive – qui di seguito – il calendario gare della prima fase del 59° Torneo delle Regioni – categoria Femminile:

GIRONE A

1° turno – 21 aprile 2023 – ore 16.30

LIGURIA-SARDEGNA

“Monregale A” C.so Francia – Mondovì (CN)

CAMPANIA-TOSCANA

“Parco Gioventu” Via Porta Mondovi 15-Cuneo

2° turno – 22 aprile 2023 – ore 16.30

SARDEGNA-CAMPANIA

“Parco Gioventu” Via Porta Mondovi 15-Cuneo

TOSCANA-LIGURIA

Via delle Scuole – Centallo (CN)

3° turno – 23 aprile 2023 – ore 16.30

CAMPANIA-LIGURIA

“Monregale A” C.so Francia – Mondovì (CN)

SARDEGNA-TOSCANA

Via delle Scuole – Centallo (CN)

GIRONE B

1° turno – 21 aprile 2023 – ore 16.30

PIEMONTE VALLE D’AOSTA-MARCHE

“Bertolotti” via San Grato 5- Volpiano (TO)

SICILIA-BASILICATA

Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)

2° turno – 22 aprile 2023 – ore 16.30

MARCHE-SICILIA

Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)

BASILICATA-PIEMONTE VALLE D’AOSTA

“Bertolotti” via San Grato 5- Volpiano (TO)

3° turno – 23 aprile 2023 – ore 16.30

SICILIA-PIEMONTE VALLE D’AOSTA

“Bertolotti” via San Grato 5- Volpiano (TO)

MARCHE-BASILICATA

Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)

GIRONE C

1° turno 21 aprile 2023 – ore 16.30

PUGLIA-LOMBARDIA

Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL)

2° turno 22 aprile 2023 – ore 16.30

LOMBARDIA-LAZIO

Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL)

3° turno 23 aprile 2023 – ore 16.30

LAZIO-PUGLIA

“Piola” Via Massaua – Vercelli

GIRONE D

1° turno 21 aprile 2023 – ore 16.30

EMILIA ROMAGNA-ABRUZZO

Via del Castello – Vinovo (TO)

2° turno 22 aprile 2023 – ore 16.30

ABRUZZO-BOLZANO

Viale Italia 28 – Cantalupa (TO)

3° turno 23 aprile 2023 – ore 16.30

BOLZANO-EMILIA ROMAGNA

Via del Castello – Vinovo (TO)

GIRONE E

1° turno – 21 aprile 2023 – ore 16.30

TRENTO-UMBRIA

P.le Curotti – Domodossola (VB)

CALABRIA-VENETO

Via Segu’ – Baveno (VB)

2° turno – 22 aprile 2023 – ore 16.30

UMBRIA-CALABRIA

Via Segu’ – Baveno (VB)

VENETO-TRENTO

P.le Curotti – Domodossola (VB)

3° turno – 23 aprile 2023 – ore 16.30

CALABRIA-TRENTO

Via Segu’ – Baveno (VB)

UMBRIA-VENETO

P.le Curotti – Domodossola (VB)

59° TORNEO DELLE REGIONI – CATEGORIA UNDER 17

Si trascrive – qui di seguito – il calendario gare della prima fase del 59° Torneo delle Regioni – categoria Under 17:

GIRONE A

1° turno – 21 aprile 2023 – ore 11

LIGURIA-SARDEGNA

“Monregale A” C.so Francia – Mondovì (CN)

CAMPANIA-TOSCANA

“Parco Gioventu” Via Porta Mondovi 15- Cuneo

2° turno – 22 aprile 2023 – ore 11

SARDEGNA-CAMPANIA

“Parco Gioventu” Via Porta Mondovi 15- Cuneo

TOSCANA-LIGURIA

Via delle Scuole – Centallo (CN)

3° turno – 23 aprile 2023 – ore 11

CAMPANIA-LIGURIA

“Monregale A” C.so Francia – Mondovì (CN)

SARDEGNA-TOSCANA

Via delle Scuole – Centallo (CN)

GIRONE B

1° turno – 21 aprile 2023 – ore 11

PIEMONTE VALLE D’AOSTA-MARCHE

“Bertolotti” via San Grato 5- Volpiano (TO)

SICILIA-BASILICATA

Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)

2° turno – 22 aprile 2023 – ore 11

MARCHE-SICILIA

Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)

BASILICATA-PIEMONTE VALLE D’AOSTA

“Bertolotti” via San Grato 5- Volpiano (TO)

3° turno – 23 aprile 2023 – ore 11

SICILIA-PIEMONTE VALLE D’AOSTA

“Bertolotti” via San Grato 5- Volpiano (TO)

MARCHE-BASILICATA

Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)

GIRONE C

1° turno – 21 aprile 2023 – ore 11

FRIULI VENEZIA GIULIA-LAZIO

“Piola” Via Massaua – Vercelli

PUGLIA-LOMBARDIA

Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL)

2° turno – 22 aprile 2023 – ore 11

PUGLIA-FRIULI VENEZIA GIULIA

Via D. Graziosi – Granozzo con Monticello (NO)

LOMBARDIA – LAZIO

Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL)

3° turno – 23 aprile 2023 – ore 11

LAZIO-PUGLIA

“Piola” Via Massaua – Vercelli

LOMBARDIA-FRIULI VENEZIA GIULIA

Via D. Graziosi – Granozzo con Monticello (NO)

GIRONE D

1° turno – 21 aprile 2023 – ore 11

MOLISE-BOLZANO

Viale Italia 28 – Cantalupa (TO)

EMILIA ROMAGNA-ABRUZZO

Via del Castello – Vinovo (TO)

2° turno – 22 aprile 2023 – ore 11

EMILIA ROMAGNA-MOLISE

Via del Castello – Vinovo (TO)

ABRUZZO-BOLZANO

Viale Italia 28 – Cantalupa (TO)

3° turno – 23 aprile 2023 – ore 11

BOLZANO-EMILIA ROMAGNA

Via del Castello – Vinovo (TO)

MOLISE-ABRUZZO

Viale Italia 28 – Cantalupa (TO)

GIRONE E

1° turno – 21 aprile 2023 – ore 11

TRENTO-UMBRIA

P.le Curotti – Domodossola (VB)

CALABRIA-VENETO

Via Segu’ – Baveno (VB)

2° turno – 22 aprile 2023 – ore 11

UMBRIA-CALABRIA

Via Segu’ – Baveno (VB)

VENETO-TRENTO

P.le Curotti – Domodossola (VB)

3° turno – 23 aprile 2023 – ore 11

CALABRIA-TRENTO

Via Segu’ – Baveno (VB)

UMBRIA-VENETO

P.le Curotti – Domodossola (VB)

59° TORNEO DELLE REGIONI – CATEGORIA UNDER 15

Si trascrive – qui di seguito – il calendario gare della prima fase del 59° Torneo delle Regioni – categoria Under 15:

GIRONE A

1° turno – 21 aprile 2023 – ore 9.30

LIGURIA-SARDEGNA

“Monregale A” C.so Francia – Mondovì (CN)

CAMPANIA-TOSCANA

“Parco Gioventu” Via Porta Mondovi 15- Cuneo

2° turno – 22 aprile 2023 – ore 9.30

SARDEGNA-CAMPANIA

“Parco Gioventu” Via Porta Mondovi 15-Cuneo

TOSCANA-LIGURIA

Via delle Scuole – Centallo (CN)

3° turno – 23 aprile 2023 – ore 9.30

CAMPANIA-LIGURIA

“Monregale A” C.so Francia – Mondovì (CN)

SARDEGNA-TOSCANA

Via delle Scuole – Centallo (CN)

GIRONE B

1° turno – 21 aprile 2023 – ore 9.30

PIEMONTE VALLE D’AOSTA-MARCHE

“Bertolotti” via San Grato 5- Volpiano (TO)

SICILIA-BASILICATA

Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)

2° turno – 22 aprile 2023 – ore 9.30

MARCHE-SICILIA

Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)

BASILICATA-PIEMONTE VALLE D’AOSTA

“Bertolotti” via San Grato 5- Volpiano (TO)

3° turno – 23 aprile 2023 – ore 9.30

SICILIA-PIEMONTE VALLE D’AOSTA

“Bertolotti” via San Grato 5- Volpiano (TO)

MARCHE-BASILICATA

Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)

GIRONE C

1° turno – 21 aprile 2023 – ore 9.30

FRIULI VENEZIA GIULIA-LAZIO

“Piola” Via Massaua – Vercelli

PUGLIA-LOMBARDIA

Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL)

2° turno – 22 aprile 2023 – ore 9.30

PUGLIA-FRIULI VENEZIA GIULIA

Via D. Graziosi – Granozzo con Monticello (NO)

LOMBARDIA – LAZIO

Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL)

3° turno – 23 aprile 2023 – ore 9.30

LAZIO-PUGLIA

“Piola” Via Massaua – Vercelli

LOMBARDIA-FRIULI VENEZIA GIULIA

Via D. Graziosi – Granozzo con Monticello (NO)

GIRONE D

1° turno – 21 aprile 2023 – ore 9.30

MOLISE-BOLZANO

Viale Italia 28 – Cantalupa (TO)

EMILIA ROMAGNA-ABRUZZO

Via del Castello – Vinovo (TO)

2° turno – 22 aprile 2023 – ore 9.30

EMILIA ROMAGNA-MOLISE

Via del Castello – Vinovo (TO)

ABRUZZO-BOLZANO

Viale Italia 28 – Cantalupa (TO)

3° turno – 23 aprile 2023 – ore 9.30

BOLZANO-EMILIA ROMAGNA

Via del Castello – Vinovo (TO)

MOLISE-ABRUZZO

Viale Italia 28 – Cantalupa (TO)

GIRONE E

1° turno – 21 aprile 2023 – ore 9.30

TRENTO-UMBRIA

P.le Curotti – Domodossola (VB)

CALABRIA-VENETO

Via Segu’ – Baveno (VB)

2° turno – 22 aprile 2023 – ore 9.30

UMBRIA-CALABRIA

Via Segu’ – Baveno (VB)

VENETO-TRENTO

P.le Curotti – Domodossola (VB)

3° turno – 23 aprile 2023 – ore 9.30

CALABRIA-TRENTO

Via Segu’ – Baveno (VB)

UMBRIA-VENETO

P.le Curotti – Domodossola (VB)