“La grande trasformazione del lavoro” al centro del Forum di Alba

Porre il tema del lavoro al centro di una intensa ‘due giorni’ di incontro e confronto tra i più autorevoli responsabili delle risorse umane, i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, dei sindacati e della politica. È questa, in sintesi, la mission primaria di JobsLab, l’Ente del Terzo Settore presieduto da Giuseppe Garesio che si avvale di un autorevole comitato scientifico indipendente, guidato da Giuseppe Gherzi, la cui finalità è la promozione di iniziative e studi nel campo delle politiche del lavoro e delle relazioni industriali, con un taglio operativo e non ideologico.

«Siamo alla terza edizione del Forum di Alba – La grande trasformazione del lavoro, che si terrà al Castello di Grinzane Cavour, nei pressi di Alba, il 10 e 11 maggio – dichiara Giuseppe Garesio, presidente di JobsLab –. Promosso da JobsLab, un osservatorio indipendente sulle politiche del lavoro, quest’anno il Forum avrà come filo conduttore la crisi dell’offerta di lavoro. Un tema quanto mai attuale e percepito con forza da tutte le imprese, una crisi originata da diversi fattori: la curva demografica, l’inadeguatezza del sistema formativo rispetto alle esigenze di mercato, un tasso di partecipazione femminile tra i più bassi d’Europa, una concezione del lavoro che si trasforma e spesso scade nell’inattività di milioni di giovani NEET. Una ricerca di Adapt introduce la discussione del Forum, con una rassegna comparata della situazione in Europa, mentre Maurizio Sacconi traccerà le basi ideali di una nuova agenda per le politiche del lavoro. Diverse sessioni di lavoro consentiranno di approfondire i temi centrali, con un confronto aperto tra tutti i partecipanti (oltre 150 direttori delle risorse umane): Giuseppe Bertagna e Gianni Bocchieri introducono i temi del rapporto scuola-lavoro, da un lato, e delle politiche attive, dall’altro, per superare la tentazione esclusivamente assistenzialistica delle politiche pubbliche; Lorenzo Malagola ed Emmanuele Massagli affronteranno i temi della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa e del salario minimo; Mariano Corso e Stefano Parisi, dai loro rispettivi punti di vista, ci aiuteranno a esplorare l’impatto dell’introduzione dell’Intelligenza artificiale nelle imprese e nel mercato del lavoro. La giornata di sabato, invece, sarà dedicata a una riflessione su come le aziende devono attrezzarsi per attrarre e trattenere in azienda i talenti».

JobsLab è un think thank indipendente, nato nel 2022, che con cadenza annuale riunisce i massimi esponenti in materia promuovendo e organizzando il “Forum di Alba”, ormai giunto alla sua terza edizione. L’appuntamento stabile in grado di coinvolgere un significativo e qualificato gruppo di operatori delle risorse umane ed esperti delle relazioni industriali, portatori delle più innovative esperienze aziendali. L’edizione 2024, programma presso la prestigiosa location del Castello di Grinzane Cavour nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 maggio, sarà come di consueto rivolta a un limitato e autorevole numero di partecipanti. Il Forum verrà organizzato con il sostegno di Union Camere Piemonte, Intesa Sanpaolo, Fondazione CRC, Iren, Synergie Italia, Camera di Commercio di Cuneo e in collaborazione con Confindustria Cuneo.

«Nel ricordo di Marco Biagi, che ha ispirato il pensiero e le proposte dei più intelligenti rappresentanti della cultura giuslavoristica – conclude Giuseppe Garesio –, ci proponiamo di incoraggiare tutte le possibili idee per una politica del lavoro basata sulla contrattazione decentrata, sulla partecipazione dei lavoratori e una maggiore presenza delle donne nel mercato del lavoro, su un sistema di politiche attive che possa accompagnare i giovani e i disoccupati al lavoro e non all’assistenzialismo e potenziare le misure destinate all’inserimento di persone con fragilità, su una poderosa riforma del sistema scuola-lavoro che possa dare una risposta concreta alla crisi dell’offerta di lavoro».