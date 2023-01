Serie C Femminile – La Freedom FC attende la Lucchese con Pinerolo e Pavia nel mirino

Dopo la brusca frenata dell’ultimo turno, con lo scialbo pareggio a reti inviolate contro lo Spezia, cerca di ripartire a pieno regime nel campionato di Serie C la Freedom FC.

Avversaria di giornata la Lucchese, che proprio come le spezzine vanno alla ricerca di importanti punti validi per la permanenza in categoria. Non possono più permettersi di sbagliare, però, le ragazze di coach Gianluca Petruzzelli che vedono la vetta distante sole tre lunghezze dalla vetta occupata da un Pinerolo di scena sul sempre complicato campo del Real Meda.

Sfida nella sfida quella tra la bomber cuneese Francesca Mellano e quella toscana Benedetta Fenili, autentico spauracchio che da anni mette a segno reti importanti in categoria.