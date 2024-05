2 Giugno: Ritorna a Paroldo la Fiera della Dula

Anche quest’anno, il 2 Giugno, Paroldo si prepara a celebrare la “Dula” (nome onomatopeico con cui in Alta Langa si era soliti appellare le pecorelle).

In collaborazione con ONAF, Alte Terre DOP, Comune di Paroldo e associazione Lisorot, la Pro Loco Paroldo ha organizzato una giornata di festa pensata per tutte le età, con un programma dedicato alla valorizzazione della Pecora delle Langhe e dei prodotti locali. Il fulcro dell’evento sarà la Borgata Cavallini, che ospita l’ecomuseo della Pecora delle Langhe, aperto per l’intera giornata. Tuttavia, l’offerta non si esaurisce qui: ci saranno varie proposte gastronomiche, attività creative e intrattenimento.

Il Sindaco Piercarlo Adami ha spiegato: “Anche quest’anno ci siamo impegnati a creare un programma diversificato che possa soddisfare le esigenze e gli interessi dei partecipanti di tutte le età: dalla mostra mercato, che offre una selezione di prodotti artigianali e gastronomici di qualità, alle dimostrazioni di tosatura e filatura della lana, fino alle dimostrazioni di sheep dog con i Border Collie addestrati”.

L’evento è stato pensato anche per i più piccoli, con giochi tradizionali e laboratori gratuiti, mentre per genitori e nonni sono previsti laboratori di degustazione formaggi guidati da ONAF. Il sabato sera sarà allietato dalle Madamé, mentre la domenica sera si ballerà il liscio con la musica di Alberto e Simone, ovviamente sul romantico ballo a palchetto

Per il pranzo di domenica la Pro Loco propone un menu a tema, mentre il Bistrot 25 Miglia preparerà il “LAMBburger” (su prenotazione) realizzato con carne trita di pecora proveniente da un allevamento biodinamico di Paroldo e cotto su pietra ollare.

Per quanto riguarda i laboratori, i più piccoli potranno partecipare al laboratorio “Le Mani nella Tuma”, un’esperienza educativa e divertente prevista in due sessioni, al mattino e al pomeriggio. Gli adulti potranno invece apprezzare le sottili sfumature di sapori e aromi dei prodotti enogastronomici del territorio con la “Degustazione Guidata” tenuta dai Maestri Assaggiatori dell’ONAF. Si consiglia la prenotazione gratuita dei posti tramite il sito www.paroldoaltralanga.com/eventi/, poiché i posti sono limitati.

Per tutto il pomeriggio, sarà possibile partecipare a giochi popolari e tradizionali a cura dell’Associazione “L’Albero del Macramè” e non mancherà la Truccabimbi!

Conclude il Sindaco Piercarlo Adami: “Vorremmo che fosse davvero una giornata di festa per tutti: una giornata in cui la comunità locale si riunisce per celebrare la sua storia e le sue radici, offrendo ai visitatori un’esperienza memorabile; un piccolo contributo per stimolare il turismo sostenibile e preservare le nostre radici per le generazioni future.”

L’evento è organizzato con il sostegno della Regione Piemonte e il contributo della Fondazione CRC.

Per maggiori informazioni contattare il 353 337 1748 o visitare il sito www.paroldoaltralanga.com/eventi/.