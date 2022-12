Volley A2/M: Castellana e Vibo vincono i recuperi! Definiti gli abbinamenti di Coppa Italia

I due recuperi in scena ieri sera hanno chiuso la nona giornata di andata di Serie A2 Credem Banca e anche il girone di andata, decisivo per la qualificazione e per gli abbinamenti della Del Monte® Coppa Italia di Serie A2.

Se le prime otto del girone di andata, e dunque aventi accesso ai Quarti di Finale, erano già decise (Vibo Valentia, Cantù, Bergamo, Grottazzolina, Castellana Grotte, Santa Croce, Porto Viro e Cuneo), restavano due abbinamenti da definire.

La vittoria della BCC Castellana Grotte contro Delta Group Porto Viro le farà rincontrare nei Quarti, mentre l’altra sfida sarà Pool Libertas Cantù – Kemas Lamipel Santa Croce. Tali sfide vanno completare il tabellone che nella parte alta già registrava Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – BAM Acqua S.Bernardo Cuneo (già certe del primo e dell’ottavo posto) e Agnelli Tipiesse Bergamo – Videx Yuasa Grottazzolina (già certe del quarto e quinto posto). Le gare dei Quarti sono in programma per giovedì 29 dicembre 2022.

Il successo nello scontro diretto valido di fatto per il secondo posto promuove Castellana Grotte, che con 24 punti sorpassa in un colpo solo Grottazzolina, Bergamo e Cantù. Ferma al settimo posto invece la Delta Group Porto Viro, che rimane appaiata a Santa Croce a quota 21 ma con un peggior quoziente set.

La settima posizione dei veneti combinata al salto in classifica dei pugliesi fino al secondo posto hanno fatto sì che la sfida si riproporrà anche in Coppa la sfida di questa sera: ai Quarti di Finale sarà di nuovo BCC Castellana Grotte – Delta Group Porto Viro. L’altra sfida che assegnerà la Semifinale vedrà la Pool Libertas Cantù (arretrata al terzo posto) ricevere la Kemas Lamipel Santa Croce (rimasta sesta), oltre alle due gare già note alla vigilia.

Nell’altro incontro di serata, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia vince per 3-0 contro la Conad Reggio Emilia. Il match aveva valenza in ottica Serie A2 Credem Banca ma non di Coppa Italia, in quanto la Tonno Callipo si era già laureata campione d’inverno, mentre la Conad era già esclusa dalla competizione anche in caso di vittoria.

Classifica girone di andata Serie A2 Credem Banca

1. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 29

2. BCC Castellana Grotte 24

3. Pool Libertas Cantù 23

4. Agnelli Tipiesse Bergamo 23

5. Videx Yuasa Grottazzolina 22

6. Kemas Lamipel Santa Croce 21

7. Delta Group Porto Viro 21

8. BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 20

9. Consar RCM Ravenna 18

10. Tinet Prata di Pordenone 18

11. Conad Reggio Emilia 17

12. Consoli McDonald’s Brescia 17

13. Cave del Sole Lagonegro 15

14. HRK Motta di Livenza 5

Quarti di Finale Del Monte® Coppa Italia Serie A2

Giovedì 29 dicembre 2022, ore 20.00

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – BAM Acqua S.Bernardo Cuneo

Giovedì 29 dicembre 2022, ore 20.30

Agnelli Tipiesse Bergamo – Videx Yuasa Grottazzolina

BCC Castellana Grotte – Delta Group Porto Viro

Pool Libertas Cantù – Kemas Lamipel Santa Croce