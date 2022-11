Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì vince e convince nella giornata della fuga di Brescia

Torna il sorriso in casa LPM Bam Mondovì al termine della sesta giornata di campionato. La formazione monregalese sconfigge il Club Italia per 3-0 e si rilancia dopo le sconfitte di Trento e Brescia. Al Palamanera c’è gara solamente nel primo set, con le azzurrine capaci di recuperare diversi punti di svantaggio e combattere fino al 22-21 prima di cedere.

Nelle successive frazioni le ragazze di coach Solforati conducono sempre la contesa, mantenendo vantaggi di sicurezza, permettendo anche diversi ingressi dalla panchina. MVP dell’incontro la centrale Riparbelli, ma tanti spunti positivi in vista di una settimana di nuovo molto intensa. Inoltre piccolo balzo anche in classifica: staccate Lecco ed Offanengo e caccia aperta al quartetto poco più avanti.

La LPM Bam Mondovì tornerà in campo mercoledì sera alle 20.30 in casa della Emilbronzo 2000 Montale, formazione capace di espugnare il campo della U.S. Esperia Cremona nell’anticipo di sabato. Le “Pumine” chiuderanno il secondo tour de force ospitando, domenica 27 alle 17, la Bsc Materials Sassuolo allenata dall’ex coach della LPM Maurizio Venco.

Proprio Sassuolo combatte ma deve lasciare via libera alla Itas Trentino, giunta alla terza vittoria consecutiva e risalita ormai prepotentemente in classifica. In testa guida sempre la Valsabbina Millenium Brescia, anche se la formazione di coach Beltrami deve cedere un set alla Chromavis Eco Db Offanengo. Al secondo posto, a tre lunghezze, resta la Futura Giovani Busto Arsizio, che però sciupa due set di vantaggio contro la Orocash Lecco e conquista solo al tiebreak la vittoria.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 6

U.S. Esperia Cremona – Emilbronzo 2000 Montale 2-3 (25-17, 19-25, 19-25, 25-17, 15-17)

Itas Trentino-Bsc Materials Sassuolo 3-1 (25-15, 21-25, 25-20, 25-14)

Valsabbina Millenium Brescia-Chromavis Eco Db Offanengo 3-1 (25-19, 25-16, 22-25, 25-15)

Lpm Bam Mondovì-Club Italia 3-0 (25-21, 25-19, 25-17)

Volley Hermaea Olbia-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-22, 25-23, 25-18)

Orocash Lecco-Futura Giovani Busto Arsizio 2-3 (18-25, 14-25, 25-21, 25-23, 13-15)

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA

Valsabbina Millenium Brescia 16 Futura Giovani Busto Arsizio 13 Bsc Materials Sassuolo 11 Volley Hermaea Olbia 11 U.S. Esperia Cremona 11 Itas Trentino 11 Lpm Bam Mondovì 9 Orocash Lecco 7 Chromavis Eco Db Offanengo 6 Emilbronzo 2000 Montale 4 Tecnoteam Albese Volley Como 4 Club Italia 3

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 7

Futura Giovani Busto Arsizio – Volley Hermaea Olbia

Tecnoteam Albese Volley Como – Club Italia

Bsc Materials Sassuolo – Orocash Lecco

Emilbronzo 2000 Montale – Lpm Bam Mondovì

U.S. Esperia Cremona – Valsabbina Millenium Brescia

Chromavis Eco Db Offanengo – Itas Trentino