Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì di scena a Trento nel primo infrasettimanale della stagione

Torna in campo dopo il bel successo su Albese la LPM Bam Mondovì, che questa sera alle 20.30 al Sanbapolis di Trento affronta le padrone di casa della Itas Trentino. La sfida vede contrapposte due delle principali candidate all’alta classifica, sebbene entrambe abbiano patito qualche intoppo, almeno inizialmente.

Le monregalesi hanno saputo reagire alla sconfitta all’esordio con Busto Arsizio andando a fare bottino pieno sia con Lecco che non Albese. Trentino, per contro, a sorpresa non ha ancora vinto in stagione: la squadra di coach Saja ha ceduto 3-0 all’esordio a Brescia, per poi racimolare un solo punto per volta nelle sconfitte al tiebreak contro Almese ed Olbia. In particolare la partita in terra sarda è stata un piccolo shock: Trentino era avanti 2-0 e in comodo vantaggio nel terzo set, prima di un collasso che è costato la partita.

Le padrone di casa, poi, devono anche rinunciare a due pedine importanti come la palleggiatrice Stocco e la schiacciatrice Joly. Il “Puma” di coach Solforati dovrà però mantenere alta la concentrazione, per evitare il morso di avversarie ferite ed arrabbiate, quindi molto pericolose.

In giro per il girone sono diverse le partite interessanti a cui fare attenzione: la capolista a sorpresa Volley Hermaea Olbia può mantenere la sua leadership in casa della U.S. Esperia Cremona, quarta ma distante solamente due punti dalla vetta. Può approfittarne la Valsabbina Millenium Brescia, che ha un turno in teoria più abbordabile in casa della Oro Cash Lecco. È in caccia di tre punti anche la Futura Giovani Busto Arsizio, che ospita l’altra sorpresa, la Bsc Materials Sassuolo di coach Venco.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 4

Oro Cash Lecco – Valsabbina Millenium Brescia

U.S. Esperia Cremona – Volley Hermaea Olbia

Emilbronzo 2000 Montale – Club Italia

Tecnoteam Albese Volley Como – Chromavis Eco Db Offanengo

Futura Giovani Busto Arsizio – Bsc Materials Sassuolo

Itas Trentino – Lpm Bam Mondovì

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA